Nelsinho Baptista define Sport para partida de estreia do Pernambucano

Regularizado e oficializado como novo reforço, Felipe fica como opção no Leão para estreia (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Após dois dias de treino para estreia no Campeonato Pernambucano 2018, Nelsinho Baptista já tem o time titular definido. Sanando dúvidas que ficaram antes da viagem a Arcoverde, o comandante confirmou os 11, em atividade realizada no Áureo Bradley, na tarde desta terça-feira (16).

O selecionador rubro-negro até tentou esconder a escalação inicial, no entanto o mistério foi solucionado. Na lateral-direita, o volante Fabrício permanece na equipe, uma vez que atuou na Taça Ariano Suassuna, deixando boa impressão. O concorrente para o lugar deixado por Raul Prata era Felipe, contratado e já regularizado, mas que vai ficar entre os reservas.

Quem também vai ser opção para o decorrer do primeiro confronto do Leão no Estadual é o meia Thomás. Apesar de ter assinalado o um dos gols contra o Atlético Tucumán, o jovem meia-atacante Índio agradou o treinador e vai seguir jogando. A opção pela manutenção na armação deve-se à função tática, já de olho no Flamengo de Arcoverde.

Rubro-negros encerraram preparação para estreia já no estádio Áureo Bradley (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A atividade realizada no palco do duelo da noite dessa quarta-feira (17) foi marcada por noções de posicionamento, visando corrigir possíveis erros cometidos ante os argentinos. Caso não promova nenhuma nova alteração, Nelsinho vai levar a campo: Magrão; Fabrício, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo e Pedro Castro; Índio e Marlone; Rogério e André.

Marlone, que está de volta ao clube depois de dois anos fora e vai ter a chance de jogar o Pernambucano pela primeira vez, valoriza o técnico. De acordo com o meia leonino, a assimilação do grupo com a proposta traçada por Baptista vai contribuir bastante no sucesso durante o ano de 2018.

"Estou me sentindo muito feliz por aqui e com ansiedade para estrear no Campeonato Pernambucano. Expectativa é de poder trabalhar com resultados positivos, que é sempre melhor. O professor Nelsinho tem nos preparado muito bem para o duelo, inclusive desde o primeiro dia de treinos", afirmou o meio-campista.