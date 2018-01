Em busca do bi, Sport estreia no Campeonato Pernambucano contra Flamengo de Arcoverde

Na noite desta quarta-feira (17), o Sport fará a estreia no Campeonato Pernambucano 2018, campeonato conquistado 41 vezes pelos rubro-negros, maior e atual campeão. O Leão vai duelar com o Flamengo de Arcoverde no Estádio Áureo Bradley, em jogo válido pela 1ª rodada e a ser realizado às 22h30 (de Brasília).

No histórico de confronto entre as duas equipes, quem leva vantagem são os recifenses. Das quatro partidas realizados, duas foram vencidas pelos leoninos (3 a 0 em 1998 e 3 a 1 em 1999), enquanto outras duas acabaram igualadas (0 a 0 e 2 a 2, ambos em 1997). Os arcoverdenses tem, portanto, o desafio de quebrar tabu de nunca terem vencido nos duelos oficiais.

Diferente das últimas edições, o escrete da Praça da Bandeira não vai utilizar os jogadores considerados reservas no Estadual. Após decisão da diretoria, o clube não participará da Copa do Nordeste e, por isso, o elenco tem somente as primeiras fases da Copa do Brasil, em paralelo, como seus únicos desafios do primeiro semestre.

Após dois dias de treino para estreia no Campeonato Pernambucano 2018, Nelsinho Baptista já tem o time titular definido. Sanando dúvidas que ficaram antes da viagem a Arcoverde, o comandante confirmou os 11, em atividade realizada no Áureo Bradley, na tarde dessa terça-feira (16).

O selecionador rubro-negro até tentou esconder a escalação inicial, no entanto o mistério foi solucionado. Na lateral-direita, o volante Fabrício permanece na equipe, uma vez que atuou na Taça Ariano Suassuna, deixando boa impressão. O concorrente para o lugar deixado por Raul Prata era Felipe, contratado e já regularizado, mas que vai ficar entre os reservas.

Rubro-negros encerraram preparação para estreia já no estádio Áureo Bradley (Foto: Williams Aguiar/Sport)

​Quem também vai ser opção para o decorrer do primeiro confronto do Leão no Estadual é o meia Thomás. Apesar de ter assinalado o um dos gols contra o Atlético Tucumán, o jovem meia-atacante Índio agradou o treinador e vai seguir jogando. A opção pela manutenção na armação deve-se à função tática, já de olho no Flamengo de Arcoverde. Parceiro dele, Marlone destaca que assimilação do grupo à proposta traçada de Nelsinho vai contribuir bastante no sucesso durante o ano.

"Estou me sentindo muito feliz por aqui e com ansiedade para estrear no Campeonato Pernambucano. Expectativa é de poder trabalhar com resultados positivos, que é sempre melhor. O professor Nelsinho tem nos preparado muito bem para o duelo, inclusive desde o primeiro dia de treinos", afirmou o armador.