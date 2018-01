Por atuações regulares, Sport renova com lateral-esquerdo Sander até junho de 2020

Autor do primeiro gol na temporada, atleta agora vai ter Capa para disputar vaga (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Contratado ainda em 2017 para suprir a carência no setor, pois tinha somente o chileno Mena à época com regularidade, o lateral-esquerdo Sander conseguiu desempenhar bom futebol. Seu contrato, porém, ia até maio de 2018. A diretoria, entretanto, resolveu coroar o gol logo na estreia da temporada sobre o Atlético Tucumán.

Aliado à consistência no ano passado, o tento diante dos argentinos foi o suficiente para que o vínculo fosse prorrogado até junho de 2020. As duas partes entraram em comum acordo e, agora, os direitos do atleta vão ser 100% do clube pernambucano, conforme destacou o executivo de futebol Alexandre Faria.

"Sander é um jogador que chegou após a observação de nossa equipe de trabalho. Em seis meses, demonstrou muita garra, determinação e, acima de tudo, uma qualidade técnica. Desta forma, prorrogamos seu contrato e, por isso, o Sport detém 100% de seus direitos econômicos", afirmou ao site oficial.

Lateral Capa foi emprestado pelo Avaí aos pernambucanos até o final deste ano (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Apesar de agora ter Capa como concorrente para o setor, o defensor comemora a permanência no rubro-negro, exaltando a pré-temporada realizada. Satisfeito por ter balançado as redes logo no primeiro duelo, espera ter uma temporada positiva, ainda que tenham menos torneios a disputar.

"Estou muito feliz com essa renovação. Ano passado, eu estava muito bem e esse ano pude começar bem a pré-temporada. Erguer o troféu e fazer gol importante vieram para poder coroar o meu trabalho, para que a gente possa começar esse novo ano com tudo", disse o jogador, que promete seguir se empenhando cada vez mais.

"Desde que cheguei, em 2017, eu disse que ia dar o meu melhor, com raça e dedicação para conquistar títulos. Não veio em 2017, porém em 2018 vai ser diferente para mim", encerrou o atual dono da lateral dos pernambucanos, que fazem a estreia no Campeonato Pernambucano 2018 nessa quarta-feira (17), às 22h30 (de Brasília), contra o Flamengo de Arcoverde no Áureo Bradley.