Lateral Felipe Rodrigues comenta estreia pelo Sport: "Tenho muito a evoluir"

Felipe disputa titularidade no Leão com volante Fabrício no lugar do lesionado Raul Prata (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Sem ter Raul Prata à disposição, com entorse no pé, Nelsinho Baptista decidiu improvisar o jovem volante Fabrício no setor tanto no jogo com o Atlético Tucumán-ARG.como ante o Flamengo de Arcoverde no duelo de estreia do Campeonato Pernambucano 2018. A partida diante dos sertanejos, inclusive, foi a primeira de Felipe Rodrigues defendendo o Sport.

Vindo por empréstimo do Santos após passagem pelo time B, o lateral-direito do Leão entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Tigre. Apesar de garantir não estar 100% fisicamente, já que chegou à equipe ainda no decorrer da pré-temporada, se coloca à disposição do comandante contra o Afogados da Ingazeira nesse sábado (20).

"Eu tenho muito a evoluir e sei que não estou 100% fisicamente ainda. Acredito que, para o próximo jogo (contra o Afogados da Ingazeira), eu já estarei bem melhor para entrar em campo. Acho que eu tenho, sim, boas condições de estar jogando entre os titulares", assegurou ao site oficial.

Jogador chegou no decorrer da pré-temporada rubro-negra e diz não estar 100% (Foto: Williams Aguiar/Sport)

O resultado conquistado no primeiro confronto, para o lateral, não foi o esperado, por mais que quisesse iniciar com vitória. Ante a Coruja, o atleta busca esquecer a igualdade do compromisso anterior e focar no triunfo, tentando continuar ajudando o coletivo rubro-negro o máximo possível.

"A partida não foi da maneira como eu queria, contudo gostaria de ter saído com os três pontos. Pude fazer a minha estreia e fiquei feliz em poder ter ajudado a equipe. O resultado também não foi mal, pois foi fora de casa e em uma estreia. Agora, em casa, nós temos que vencer", completou.

O embate diante dos afogadenses será na Ilha do Retiro, às 19h30 (de Brasília), na 2ª rodada do Estadual. Essa é a segunda apresentação dos leoninos com a força da torcida, pois disputou a Taça Ariano Suassuna em seus domínios, visando somar três pontos e assumir a liderança de maneira provisória.