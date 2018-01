Com dúvida e novidades, Nelsinho modifica base titular do Sport para jogo com Afogados da Ingazeira

Mesmo que tenha saído no decorrer do última partida, meia Marlone permanece entre os 11 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Após estreia com empate sem gols no Campeonato Pernambucano 2018, o Sport já vira a chave para o compromisso da 2ª rodada. Apesar do pouco tempo de preparação para encarar o Afogados da Ingazeira, o Leão vai ter mexidas nos titulares, mesmo que tivesse saído com alto nível de desgaste ante o Tigre.

Esse cansaço, inclusive, foi ocasionado pela situação ruim do gramado, com Nelsinho Baptista não poupando nas críticas. Mesmo assim, não mostrou satisfação com a equipe e mudou quem vai a campo contra a Coruja nesse sábado (20), na Ilha do Retiro, visando apresentar melhor futebol.

A primeira é na lateral-direita. Ainda sem poder contar com Raul Prata, com entorse no pé direito, promoveu a entrada de Felipe Rodrigues no setor, uma vez que Rithely foi testado na cabeça de área no espaço de Anselmo, vetado com uma virose. O camisa 21, contudo, também não vai atuar por um desconforto no tornozelo sofrido após o treino nesta sexta-feira (19).

Lateral-esquerdo Capa é regularizado no BID e vira opção para Nelsinho Baptista (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Oficializado como reforço na terça-feira (16), o lateral-esquerdo Capa também já está regularizado, bem como o meia-atacante Gabriel. Com isso, ficam à disposição do comandante rubro-negro para o confronto, mas devem iniciar como opção entre os reservas, sendo possibilidade para os próximos duelos.

Na armação, Marlone ganhou um novo companheiro. Índio, que teve a oportunidade de iniciar esses últimos jogos, perde a titularidade. Para seu lugar, o treinador decidiu entrar com Reinaldo Lenis, acionado nos embates durante a etapa final. No decorrer da movimentação, Gabriel entrou na vaga do colombiano, podendo ser usado no segundo tempo.

Com espinha dorsal modificada e esquema tático mantido, os leoninos deverão jogar com: Magrão; Felipe Rodrigues, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Fabrício e Pedro Castro; Reinaldo Lenis e Marlone; Rogério e André.