Após empate na estreia, Sport enfrenta Afogados da Ingazeira pelo Campeonato Pernambucano

INCIDENCIAS: Partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano 2018. Jogo será realizado neste sábado (20), na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

A primeira rodada do Campeonato Pernambucano 2018 foi recheada de empates. Mas passados os primeiros jogos, Sport e Afogados da Ingazeira serão os times responsáveis por abrir a segunda rodada do estadual. A partida, que terá Sebastião Rufino Filho no apito, acontecerá nesse sábado (20), às 18h30 (Recife), na Ilha do Retiro, casa do time rubro-negro.

Após o empate sem gols contra o Flamengo de Arcoverde fora de casa, partida em que teve bastante dificuldades com o gramado, o Sport chega à segunda rodada do Pernambucano com a missão de exercer o favoritismo e conquistar os três pontos na sua primeira partida em casa no campeonato.

Já pelo lado do Afogados da Ingazeira, ficou a frustração por ter cedido o empate ao Central, depois de dominar completamente a Patativa na maior parte da partida. De consolo, ficou o bom futebol e por consequência a expectativa de que o time pode fazer bonito na competição, já que logo de cara, enfrentou uma das equipes tradicionais do estado.

Nelsinho com dúvidas para escalar Leão

Apesar do pouco tempo de preparação para encarar o Afogados da Ingazeira, já era previsto que o Leão teria mexidas nos titulares em relação ao time que enfrentou o Flamengo de Arcoverde, mesmo porque o time saiu com alto nível de desgaste depois da partida ante o Tigre.

Esse cansaço, inclusive, foi ocasionado pela situação ruim do gramado, com Nelsinho Baptista não poupando nas críticas. Mesmo assim, não mostrou satisfação com a equipe e mudou quem vai a campo contra a Coruja nesse sábado (20), na Ilha do Retiro, visando apresentar melhor futebol.

A primeira é na lateral-direita. Ainda sem poder contar com Raul Prata, com entorse no pé direito, promoveu a entrada de Felipe Rodrigues no setor, uma vez que Rithely foi testado na cabeça de área no espaço de Anselmo, vetado com uma virose. O camisa 21, contudo, também não vai atuar por um desconforto no tornozelo sofrido após o treino nesta sexta-feira (19).

Oficializado como reforço na terça-feira (16), o lateral-esquerdo Capa também já está regularizado, bem como o meia-atacante Gabriel. Com isso, ficam à disposição do comandante rubro-negro para o confronto, mas devem iniciar como opção entre os reservas, sendo possibilidade para os próximos duelos.

Quem não precisa disputar posição nenhuma é o atacante André, um dos principais jogadores da equipe. Artilheiro do Leão no Campeonato Brasileiro 2017 com 16 gols, o jogador falou de como será importante voltar a jogar na Ilha do Retiro, não só pelo fator casa, mas por ter um gramado melhor.

“É até um pouco chato isso. As pessoas acham que é desculpa, mas não é. Jogar em um gramado ruim é complicado. Na Ilha já estamos acostumados e será natural jogar melhor. Nesse jogo teremos mais jogadas e toque de bola. Com todo respeito ao rival, na nossa casa a gente tem que ganhar e o resultado será positivo”, afirmou.

Mesmo com o mistério mantido por Nelsinho Baptista, já se tem uma previsão de quem entrará em campo. O Leão deve enfrentar a Coruja com: Magrão; Felipe Rodrigues, Ronaldo Alves, Durval e Sander; Fabrício e Pedro Castro; Reinaldo Lenis e Marlone; Rogério e André.

Pedro Manta faz mistério

Sem poder contar com o atacante Charles, expulso na partida contra o Central, o técnico Pedro Manta permanece com a dúvida de quem será o substituto. As opções que o comandante da Coruja têm são o meia Willian, caso opte por ser mais precavido e o atacante Bebeto, se preferir manter o esquema utilizado na primeira rodada.

Outra novidade que deve pintar no Afogados é a escalação do goleiro Evandrízio como titular. O jogador não pôde atuar na primeira rodada, pois estava suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo na final da Série A2 do Campeonato Pernambucano em 2017, quando ainda atuava pelo Pesqueira.

Por se tratar de uma partida importante, o técnico Pedro Manta só divulgará a escalação da equipe momentos antes do jogo. Como só existe uma dúvida no time, o Afogados deve ir a campo com: Evandrízio; Thyego, Oséas, Vinícius e Thalison; Márcio, Douglas Bomba e Tarcísio; Roger, Etinho e Bebeto.