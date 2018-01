Ronaldo Alves destaca superação do Sport em vitória sobre Afogados da Ingazeira

Defensor, assim como goleiro Magrão, comenta falta de mobilidade do time na etapa inicial (Foto: Williams Aguiar/Sport

O duelo não foi emocionante, mas o Sport levou a melhor. No embalo deste sábado (20) à noite na Ilha do Retiro, em partida da 2ª rodada do do Campeonato Pernambucano 2018, o Leão venceu o Afogados da Ingazeira por 2 a 0, com gols do meia Thomás e do estreante Gabriel, ambos na etapa final.

Por não terem conseguido desempenhar um bom futebol, os leoninos foram criticados por parte dos torcedores, principalmente após o final do primeiro tempo. Exaltando a mudança de postura para o segundo, o zagueiro Ronaldo Alves reconheceu que o comportamento foi ruim, focando já no próximo compromisso.

"Durante o primeiro tempo, nós estávamos sim um pouco devagar, já que não aceleramos muito. No segundo, mudamos a dinâmica do jogo e com maior qualidade ao criar as jogadas. Foi resultado importante e, agora, é descansar e nessa segunda-feira (22) iniciar os trabalhos para o próximo jogo", disse o defensor, que teve o discurso complementado pelo goleiro Magrão.

Gol marcado pelo meia-atacante Thomás abriu vantagem para o Leão na partida (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"No primeiro tempo, faltou de fato um pouco mais de movimentação, mas taticamente a nossa equipe deixou o adversário nos marcar. Já no segundo tempo, o time voltou mais rápido, o que fez com que a gente criasse mais, sendo recompensado e fazendo os gols para sair com os três pontos", declarou o camisa 1.

Com o resultado, a equipe rubro-negra assume a liderança provisória da competição, que vai ter a rodada finalizada nesse domingo (21) com o resto dos jogos. O próximo compromisso é no primeiro clássico com o Náutico na Arena de Pernambuco, às 22h30 (de Brasília), na quarta-feira (24).