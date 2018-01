Com Raul Prata e Anselmo, Sport se reapresenta para clássico contra Náutico

Anselmo é cotado para recuperar vaga antes ocupada por Fabrício junto a Pedro Castro (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Após vencer o Afogados da Ingazeira, o Sport voltou às atividades na manhã desta segunda-feira (22) no CT José Médicis. Com novidades no elenco, o Leão começou preparação para enfrentar o Náutico na Arena de Pernambuco na quarta-feira (24), às 22h30 (de Brasília), em partida pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano 2018.

Vetado diante da Coruja no final de semana por conta de uma virose, o volante Anselmo se recuperou e já está à disposição de Nelsinho para o Clássico dos Clássicos. Com isso, Fabrício deve perder espaço, já que atua em uma função mais semelhante, mantendo assim Pedro Castro na ligação.

Quem pode fazer a estreia, mas ainda tem sua presença incerta contra o Timbu, é o lateral-direito Raul Prata. Com entorse no pé, sequer fez o primeiro jogo em 2018 pelos rubro-negros, sendo substituído nesses últimos compromissos por Fabrício - improvisado - e Felipe Rodrigues, que veio do Santos B.

Lateral-direito Raul Prata ainda tem presença incerta em clássico ante o Náutico (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A movimentação do período matinal não teve, contudo, a presença de André. O centroavante saiu ainda no intervalo ante os sertanejos e fez exame de imagem no joelho, pois vinha reclamando de dores desde o início da última semana. Se não tiver condições de entrar em campo, o camisa 90 deve ser substituído por Juninho, único a atuar na posição.

Os jogadores leoninos participaram de treinamento técnico no campo, que simulava situações de jogo, envolvendo trocas rápidas de passe e finalização, buscando corrigir assim os erros cometidos. O plantel volta a treinar à tarde, sem a presença da imprensa, o que deixa em aberto possíveis mudanças entre os titulares.

Se não tiver problemas de última hora, o comandante deve escalar os 11 com: Magrão; Raul Prata (Felipe Rodrigues), Ronaldo Alves, Durval e Sander; Anselmo e Pedro Castro; Reinaldo Lenis (Thomás) e Marlone; Rogério e André (Juninho).