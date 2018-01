Inflamação no joelho pode tirar André do clássico contra o Náutico

André saiu no intervalo da última partida (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

O Campeonato Pernambucano 2018 começou. Como já era esperado, com ele vieram contusões de atletas que estavam sem ritmo de jogo e sofreram no início do torneio. Entre eles, está o atacante André, que saiu no intervalo do jogo entre Sport e Afogados da Ingazeira, reclamando de dores no joelho. Com isso, ficou a expectativa do resultado do exame de imagem que o atleta fez na manhã desta segunda (22).

Apesar do resultado ter sido satisfatório em termos de gravidade da lesão, o mais provável é que o atacante, um dos principais destaques do time seja poupado no clássico contra o Náutico para que não corra riscos de agravar o problema. Cléber Maciel, diretor-médico da equipe rubro-negra, detalhou melhor a situação do jogador.

"André é um atleta que treina com bastante intensidade e que obviamente também joga com essa intensidade e ele vem sentindo um certo desconforto no joelho. Por precaução, pediu para sair do jogo. Foi submetido desde então a um tratamento intensivo, a um exame de imagem, que mostrou uma inflamação no joelho", explicou o médico.

"Nada grave, mas que tá demandando um desconforto ao atleta e com isso nós estamos tratando ele com bastante intensidade, para que ele volte a nos ajudar o mais breve possível", ressaltou.

Se a ausência de André é quase certa, um jogador que pode voltar a ficar disponível para o técnico Nelsinho Baptista é o lateral direito Raul Prata. O jogador ficou fora do amistoso contra o Atlético Tucumán e dos dois primeiros jogos do Campeonato Pernambucano, contra Flamengo de Arcoverde e Afogados da Ingazeira, respectivamente.

Raul Prata ainda não estreou na temporada (Foto: Williams Aguiar / Sport Club do Recife)

"O atleta teve um entorse no pé durante um treino, já vem tratando, evoluiu para fase de transição e hoje se encontra finalizando esse processo. A depender desse final, ele fica à disposição, ou demandará um pouco mais de tempo para voltar a jogar futebol", afirmou Cléber.