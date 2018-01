Gabriel destaca falta de produção do Sport contra Náutico: "Temos que trabalhar mais"

Google Plus

Leão perdeu invencibilidade no Estadual ao ser derrotado pelo rival Náutico (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Na noite dessa quarta-feira (24), o Sport conheceu a primeira derrota no Campeonato Pernambucano 2018. Em jogo realizado na Arena de Pernambuco, o Leão não conseguiu converter a posse de bola em chances reais de gol e acabou sendo batido por 3 a 0 pelo rival Náutico.

O meia-atacante Gabriel, que fez a estreia como titular, reconheceu a falta de produtividade. O atleta pede mais empenho da equipe e destaca a eficiência do Timbu na partida: “Eles foram mais eficazes, principalmente no primeiro tempo, onde mataram o jogo. Temos que trabalhar mais para evoluir nas próximas partidas”, analisou.

Já o atacante Rogério, por outro lado, admite que a ausência do último passe fez a diferença em campo. Para evitar novos resultados ruins, o jogador espera corrigir os erros: “Faltou acertarmos o último passe para poder finalizar. Agora é trabalhar bastante com Nelsinho para conseguir uma vitória no próximo jogo”, assegurou o velocista.

Artilheiro da Arena, Ronaldo Alves acredita que as falhas tem que ser analisadas para não serem repetidas. Admitindo a atuação abaixo das expectativas, o defensor leonino ressalta a importância de evitar a pressão: “A gente entrou um pouco devagar e os caras fizeram o resultado. É o começo, mas sabemos que a pressão é a todo momento”, afirmou.

Os rubro-negros voltam a campo, pela 4ª rodada, na próxima segunda-feira (29). Às 21h (de Brasília), recebem o Pesqueira na Ilha do Retiro, buscando retomar aproximação do topo da tabela, já que ocupa a 5ª colocação, com quatro pontos ganhos.