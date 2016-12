Douglas Luiz e Caio Monteiro são convocados para compor Seleção Brasileira sub-20

Douglas Luiz com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/Vasco da Gama)

Nesta quarta-feira (7), Rogério Micale divulgou a lista com as promessas brasileiras convocadas pelo mesmo para formar o elenco visando buscar a 12° conquista do Sul-Americano, que será realizado no Equador. Entre os chamados, dois vascaínos estão presentes, o volante Douglas Luiz e o atacante Caio Monteiro.

O Brasil caiu no Grupo A, junto ao Equador, Chile, Colômbia e Paraguai. A competição terá inicio no dia 18 de janeiro, mas a apresentação dos jogadores será na próxima segunda (12). Micale preferiu assim para que pudesse preparar melhor os atletas.

(Foto: Divulgação/Vasco da Gama)

Novamente convocados pelo treinador, Douglas e Caio não esconderam a alegria de poder defender a amarelinha mais uma vez, que já estão indo a caminho da Granja Comary, em Teresópolis.

"Estou muito feliz com mais uma convocação. Agradeço a Deus e ao pessoal do CAPRRES, que fez um tratamento intensivo para que eu me recuperasse o mais rápido possível. Infelizmente, não consegui melhorar a tempo de ajudar a equipe na reta final do campeonato, mas estou pronto para ajudar na próxima temporada. Gostaria de parabenizar o meu companheiro Douglas por essa conquista pessoal. Ao lado dele, irei procurar representar bem o nosso país e o Vasco. Espero voltar para casa com o título do Campeonato Sul-Americano", comentou Caio.