Euriquinho e Anderson Barros falam sobre planejamento e reforços para próxima temporada

Anderson Barros e Euriquinho durante a coletiva (Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Eurico Miranda, presidente vascaíno, deixou claro que o fato de seu filho ter assumido um cargo tão importante dentro do Vasco não representa o intuito de uma dinastia a ser criada no clube. Entretanto, os torcedores já criaram muitas teorias e demonstraram insatisfação com a nomeação de Euriquinho para o cargo de vice-presidente de futebol do Gigante da Colina.

Em sua primeira grande coletiva, Eurico Brandão contou com a presença de Anderson Barros, novo gerente de futebol do clube. A dupla falou sobre contratações, planejamento e chegou a falar diretamente sobre alguns atletas, como Riascos. O novo vice-presidente vascaíno deixou claro que não pretende se envolver na situação do colombiano por conta de seu litígio com o Cruzeiro e é improvável que o Vasco vá atrás do jogador para a próxima temporada.

"Vamos montar um time mais ousado em 2017, estamos prontos para isso. Mas sempre com responsabilidade. Pagamos até hoje o time de 2011. Foi bom, fomos campeões, mas pagamos um preço grande. Não podemos viver nesse sobe e desce. Tínhamos 35 atletas, três já saíram. Outros sete vão sair, emprestados ou com o contrato rescindido. Traremos no mínimo cinco atletas. Temos diversas negociações em curso, mas não podemos revelar quais", disse Euriquinho sobre as pretensões para a próxima temporada e alguns vestígios deixados pela diretoria de Roberto Dinamite.

Como na última temporada, é esperado que o Vasco dê mais oportunidades aos jogadores de sua base. No último ano, o único jovem que se firmou na equipe foi Douglas, o qual não estava na lista de destaques dos juniores que foi passada ao técnico Jorginho pouco antes do início da pré-temporada, e não fez parte da mesma com a equipe profissional.

Outro ponto importante da coletiva dos novos membros do departamente de futebol vascaíno foi a confirmação da renovação dos contratos de Julio dos Santos e Marcelo Mattos. O paraguaios não teve muitas oportunidade após o último Campeonato Carioca e havia a possibilidade de o mesmo sair do clube. Já Marcelo Mattos, foi titular da equipe até uma lesão tirá-lo do restante da temporada. Anderson Barros falou um pouco sobre a situação dos atletas: "Julio dos Santos e Marcelo Mattos já tiveram situações definidas. Contratos foram renovados, só ainda não publicados".

Por fim, Euriquinho citou nomes como os de Luis Fabiano e Éverton Ribeiro, dizendo que ambos estariam dentro do orçamento vascaíno e poderiam ser contratados, porém, sem dar muitas pistas. Ainda acrescentou exaltando a presença de Cristóvão Borges em todo o planejamento para a próxima temporada. O novo treinador vascaíno se faz presente em todas as negociações e acompanha de perto cada detalhe da construção da equipe para 2017.