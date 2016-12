Contestados pela torcida, Diguinho, Julio Cesar e Jorge Henrique devem deixar o Vasco

​Estádio Heriberto Hulse, Criciúma (SC)- Fotos: Carlos Gregório

Após ter anunciado apenas a contratação do argentino Escudero, o Vasco continua liberando os jogadores que não fazem parte dos planos do técnico Cristóvão Borges para a próxima temporada. Na manhã desta quarta-feira (28), a diretoria liberou o nome de cinco jogadores que definitivamente deixarão o clube: Diguinho, Julio Cesar, Junior Dutra, Leandrão e Jorge Henrique.

O volante Diguinho recebeu bastante oportunidades do técnico Jorginho, porém, suas atuações nunca agradaram os torcedores, que não deixaram de persegui-lo durante a temporada, culpando-o em alguns momentos baixos da equipe durante a Série B.

O lateral Julio Cesar foi titular durante toda a temporada, pois tinha como reserva o jovem Alan Cardoso, que mesmo sendo muito promissor, parecia ainda não ter maturidade para assumir a titularidade da equipe. O jogador já tem 34 anos e sua saída contribuirá bastante com o rejuvenescimento pretendido pela comissão técnica.





Julio Cesar em ação pela Série B (São Januário - Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Os atacantes Jorge Henrique, Leandrão e Junior Dutra também estarão fora da equipe em 2017. O primeiro, foi titular durante praticamente toda sua passagem pelo Vasco, porém, já no final da última temporada foi perdendo espaço e o desagrado da torcida com suas atuações acabou fazendo o atleta perder moral com o treinador. Leandrão voltou ao Vasco após disputar o Campeonato Carioca pelo Boavista e se destacar, porém, na colina não conseguiu repetir as boas atuações do primeiro semestre. Junior Dutra chegou durante a temporada e não conseguiu ter uma sequência. Com muitos problemas físicos, o atleta chegou a ter oportunidades mas não se destacou.

Eder Luis e Ederson têm continuidade incerta no Vasco

Após passagens pelo futebol do exterior, Eder Luis voltou ao Vasco e não conseguiu ser o mesmo que ajudou a equipe a conquistar o título da Copa do Brasil de 2011. O atleta foi mais um a sofrer com muitas lesões e só esteve apto para atuar com frequência no final da temporada. Tal inconstância torna seu futuro uma incógnita dentro de São Januário.

Com Ederson a situação é diferente. O atleta chegou durante a última temporada com status de artilheiro. Foi titular durante um bom tempo, e acabou sofrendo com as más atuações da equipe, não conseguindo marcar tantos gols como era esperado. A torcida pede para que o jogador fique no Cruzmaltino, porém, é grande a possibilidade de saída do centroavante.