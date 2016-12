Dinamite agradece oportunidade em “festa” e enaltece homenagem à Chape

Dinamite enalteceu evento organizado por Zico e as homenagens feitas às vítimas do acidente (Foto: Getty Images)

O dia foi de festa no Estádio do Maracanã, mas antes da bola rolar, o momento foi de lágrimas. Os jogadores presentes no Jogo das Estrelas realizaram uma homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense, que matou 71 pessoas. Roberto Dinamite, ao lado de Zico, organizador da festa; Camilo, do Botafogo; e Alexandre Torres, ex-zagueiro do Fluminense, entraram em campo com uma bandeira da equipe catarinense na noite desta quarta-feira (28).

“É muito legal estar participando do evento e ao mesmo de reconhecer aqueles profissionais, o trabalho que foi feito por eles, que pro futebol pode ser uma referência que pode dar certo, como foi para a Chapecoense”, declarou Roberto Dinamite.

O céu do Rio de Janeiro ganhou 71 balões nas cores verde e branca, que foram soltos representando cada uma das vítimas. Sob lágrimas, Mateus Pallaoro, filho de Sandro Pallaoro, presidente da Chapecoense e um dos tripulantes do voo, comoviam a todos.

“A gente participa de mais uma homenagem, reverenciando um clube de uma cidade pequena, com relação ao que é o futebol brasileiro, mas que acima de tudo mostrou muita união, disposição e um trabalho muito sério”, destacou o ídolo vascaíno.

Após um minuto de silêncio, a bola enfim rolou e as expectativas para um bom futebol citadas por Dinamite foram correspondidas. “A expectativa é legal. Ver uma das figuras, creio que a maior estrela da história do Flamengo, que é o Zico, reunir tanta gente, tantos jogadores, imprensa e torcedores do modo geral”, disse.

Dinamite é o maior artilheiro da história do Vasco com 702 gols marcados. Com a camisa cruzmaltina, conquistou diversos títulos, entre eles cinco Campeonatos Cariocas. Pela Seleção Brasileira, faturou o Pré-Olímpico de 1971 e participou das Copas do Mundo de 1978 e 1982.

Em 2008, retornou ao Vasco para assumir a presidência do clube, posto em que assumiu até 2014.