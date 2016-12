Após ser especulado no Corinthians, William Pottker é sondado pelo Vasco

(Foto: Divulgação/Ponte Preta)

A diretoria vascaína tem tratado com muito sigilo qualquer informação sobre chegada e saída de atletas no clube. Contudo, conforme apuração realizada pela VAVEL Brasil, o time da Colina História teria feito sondagens pelo atacante William Pottker, da Ponte Preta.

O Vasco teria entrado em contato para saber as condições de transferência do jogador, mas nada concreto foi confirmado. William foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2016, junto com Diego Souza, do Sport (ambos marcaram 14 gols), e isso teria despertado interesse do clube carioca, já que na atual temporada o time sofreu com a raridade de gols de seus atacantes.

O Gigante da Colina se reapresenta no dia 2 de janeiro. Suas atenções se direcionam para a Florida Cup, com entreia marcada para o dia 15 do mesmo mês. Seu primeiro adversário será um um velho conhecido, o Barcelona de Guayaquil, time perdeu a final da Libertadores de 1998 para o Vasco.

Vale lembrar também, que o clube apenas apresentou o meia Escudero como reforço para a próxima temporada, e ainda buscam mais quatro nomes dos cinco que a diretoria prometeu.