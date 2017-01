Vasco joga melhor, mas estreia com derrota na Copinha para o Botafogo-PB

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do grupo 9 da Copa SP de Futebol JR, disputada no Estádio Luisão, em São Carlos, São Paulo

Nesta terça-feira (3), Vasco e Botafogo-PB se enfrentaram e fizeram sua primeira partida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Apesar do claro domínio dentro de campo do Gigante da Colina, o time paraibano conseguiu levar os três pontos com um gol de Walter ainda na primeira etapa, desestabilizando a equipe cruzmaltina no restante do jogo.

Com este resultado, o Vasco vai para a última colocação do Grupo 9, junto com o Rio Branco-ES. Enquanto isso, o Botafogo-PB fica colado com o São Carlos no topo da tabela. O time carioca terá que melhorar nos próximos jogos se quiser alcançar o bicampeonato da Copinha, já que sua primeira e última conquista aconteceu em 1992.

As próximas partidas do grupo serão realizadas nessa quinta (5). O Botafogo-PB enfrentará o São Carlos às 16h45, e o Vasco vai pegar o Rio Branco-ES às 18h45.

Primeiro tempo de superioridade vascaína, mas com placar adverso

A primeira etapa começou bem morna, e foi assim até o vacilo do goleiro vascaíno, resultando no único gol da partida. O time carioca, mesmo tendo dificuldades de se infiltrar na defesa adversária, conseguiu ter mais oportunidades que o outro time, mas foi o Botafogo-PB que aproveitou melhor.

O Alvinegro da Paraíba criou suas jogadas a partir de chutes vindo da zaga para o ataque. A chance mais clara do Vasco nessa etapa foi com um cruzamento pela esquerda para João Victor sozinho finalizar, porém o jogador, cara a cara com o goleiro, cabeceou pra fora.

Vasco pressiona na última etapa, mas o Botafogo-PB segura bem o jogo

O Cruzmaltino seguiu errando no passe final e na hora de chutar. Conseguiu criar chances melhores do que no 1° tempo, mas isso não foi suficiente para uma virada no Estádio Luisão, no município de São Carlos.

O Alvinegro fez cera e enrolou durante boa parte do 2° tempo. Conseguiu segurar bem o resultado e deu poucas oportunidades pro Vasco finalizar. O jogo teve 5 minutos de acréscimos, mas sem nenhum lance importante nesse período.