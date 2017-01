Vasco acerta com Muriqui para ser o segundo reforço do time na temporada

Google Plus

(Foto: Karim Jaafar/Gatty Images)

A pré-temporada começou para a maioria dos times brasileiros. Embora, muitos olhos também estejam voltados para a Copinha, os torcedores cobram de seus clubes contratações para reforçar o elenco. Fazendo mistério desde que terminou a temporada passada, o Vasco anunciou nesta noite quinta-feira (5) a contratação do atacante Muriqui, de 30 anos.

O atleta chega a São Januário para ser o segundo reforço do time. Muriqui volta ao Vasco após 11 anos. Também teve boa passagem pelo Atlético-MG, em 2010, participando de 32 jogos e marcando 11 gols. O jogador foi revelado pelo Madureira, em 2004. Em sua primeira passagem pelo Gigante da Colina, atuou em 15 partidas, balançando a rede em três ocasiões.

Quando se transferiu para o futebol chinês, se tornou um dos maiores ídolos do Guangzhou Evergrande, mesmo time que o argentino Conca, hoje no Flamengo, atuou. Foram 77 tentos em 133 jogos. Sendo campeão Liga dos Campeões da AFC de 2013, também eleito o melhor jogador da competição e artilheiro com 13 gols.

No dia 15 de janeiro o Vasco deverá estar na Flórida para a disputa da Florida Cup contra o Barcelona, do Equador. A diretoria cruz-maltina promete novos nomes em breve.

Veja alguns lances de Muriqui no Guangzhou Evergrande