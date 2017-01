No primeiro treino tático em São Januário, Cristóvão se surpreende com condição física dos atletas

Foto: Matheus Alves/Vasco.com.br

Enquanto muitos aproveitam as férias, o Vasco retorna à atividade já em ritmo forte. Após movimentações no campo anexo, no Complexo Esportivo de São Januário, nesta quarta-feira (4), aconteceu a primeira atividade da equipe profissional no gramado principal da Colina. Contudo, ainda antes de irem a campo, os atletas participaram de uma atividade física no CAPRRES, que incluía circuitos e outras dinâmicas. Mas, para a surpresa da Comissão Técnica do Clube, a condição física dos jogadores foi invejável.

Segundo o treinador Cristóvão Borges, a surpresa se deu pelo bom nível físico dos atletas, que se reapresentaram há apenas dois dias, mas já demonstram estarem quase preparados para o início dos treinamentos mais pesados.

“Tivemos uma surpresa positiva e agradável, porque normalmente os jogadores voltam com uma defasagem muito grande, principalmente atlética e física, e poucos atletas do grupo se reapresentaram assim. Tivemos até que mudar os exercícios e treinamentos previstos porque eles estão em um nível bastante acelerado, e como eles se entregam bem, temos que tomar muito cuidado. Mas ficamos entusiasmados. A resposta é muito boa, mas sabemos que estamos no início, no terceiro dia. Nesse ritmo vamos conseguir montar uma equipe para poder jogar de uma forma que todos vão gostar”, apontou o comandante.

Muito à vontade no comando técnico da equipe, Cristóvão fez questão também de comemorar, além da condição dos atletas, o ambiente encontrado por ele e pelos “novatos” em suas chegadas. Segundo o comandante, a aproximação dos atletas com a Comissão Técnica facilita a relação, dando a ele então, mais facilidade na montagem do elenco.

“O ambiente está muito agradável. A recepção dos mais novos, como eu, Cassiano, Anderson, e os jogadores que estão chegando vem sendo muito boa e a adaptação é rápida. Claro que pra mim é mais fácil, já que eu conhecia muita gente. Mas o importante é que todos estão contentes, dedicados, motivados e concentrados”, finalizou o treinador.

Sobre a atividade em campo, o treinador comandou um trabalho tático. Optando por orientar bastante o posicionamento e marcação dos atletas, dando ênfase aos trabalhos com campo reduzido. Após o trabalho da manhã, os atletas almoçaram e descansaram, nas novas instalações do restaurante e da pousada Amadeu Pinto da Rocha. Tudo isso, dentro do Complexo de São Januário, projeto que vai tomando forma como um novo Centro de Treinamentos do Clube.