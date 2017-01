Criando boas expectativas para a temporada, Andrey se espelha em Juninho Pernambucano

(Foto: Divulgação/Vasco da Gama)

A grande aposta do Vasco para a atual temporada pode vir do próprio clube. Alguns garotos da base que se destacaram, e até mesmo já vinham com o elenco profissional desde o último ano, estão compartilhando com os veteranos seus primeiros momentos como 'gente grande'. Uma grande promessa do Gigante da Colina é Andrey, de apenas 18 anos, que concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (4).

O garoto comentou sobre sua experiência com o elenco profissional na temporada passada, e as duas partidas que atuou quando o deram oportunidade. Também agradece o ex-treinador, Jorginho, pela confiança e diz que isso o ajudou a crescer.

"Fiz dois jogos em 2016 e aprendi demais com o Jorginho, absorvi bastante. Em 2017, já estou mais maturado para buscar meu espaço. Dos dois jogos que joguei, em um entrei faltando 15 minutos, e no outro no fim do primeiro tempo. Foi muito bom. Espero em 2017 ter mais oportunidades. Esse período de pré-temporada é muito importante, é a chance que queremos", comentou Andrey.

Ao longo da entrevista, o garoto comentou sobre sua posição e características de jogo. A prata da casa diz se espelhar em um grande ídolo do clube: Juninho Pernambucano.

"Eu me espelho em um cara que jogou muito aqui no Vasco, o Juninho Pernambucano. Tinha características que parecem com as minhas. Tinha uma batida bonita, chutava bem de fora da área - contou o jogador, que está animado com a chance de participar da pré-temporada com os profissionais", frisa o jovem atleta.

Andrey projeta uma boa temporada e se mostra entusiasmado em sua primeira competição internacional com os profissionais.

"Estou bastante animado de participar da pré-temporada com o profissional, participando da Florida Cup pela primeira vez. Quero aproveitar a oportunidade que o Cristóvão vai me dar", completou.