Muriqui é apresentado oficialmente e se mostra feliz no Vasco: "Meu desejo era estar aqui"

Atacante Muriqui volta ao Vasco após 12 anos (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Vasco da Gama anunciou mais uma contratação para a temporada de 2017. Nesta sexta-feira (6), o atacante Muriqui foi oficialmente apresentado pelo clube. O jogador retornou ao Cruzmaltino após 12 anos e comentou sobre suas metas, ao lado de Eurico Brandão Miranda, vice-presidente de futebol, e de Anderson Barros, gerente de futebol.

“Estou muito motivado. Minha vontade era de permanecer no Brasil. Havia um pré-contrato com um clube japonês, mas conversei com minha esposa antes de isso acontecer, que eu tinha vontade de permanecer e achava que era o momento ideal. Aguardei algumas coisas chegarem, minha preferência era jogar no futebol carioca. Fui procurado por outra equipe, só que não demonstraram tanta prioridade na minha contratação. Na primeira vez que conversei com o Anderson Barros, senti que eu era prioridade para o Vasco e isto foi fundamental para que eu pudesse estar aqui hoje. Meu desejo era estar aqui, então estou motivado. Sou um jogador mais maduro, diferente do que fui no passado. Estou preparado”, afirmou o novo atacante.

Empolgado com o retorno aos gramados, o atleta também demonstrou gratidão ao clube de São Januário e sabe que veio para conquistar títulos. Esta é a meta dele.

“Estou há um tempinho sem jogar. Já estou treinando normalmente com o grupo, não estou 100%, mas é pré-temporada, acredito que todos estão no mesmo nível que eu. Meu desejo é trabalhar cada vez mais, me motivar cada vez mais. Tenho uma ‘dívida’ com o Vasco, me ajudou muito no início da minha carreira, como tive muitas lesões. É uma gratidão minha. Espero retribuir tudo o que não consegui no passado. Vai ser um ano muito bacana e meu sonho é conquistar títulos, estou aqui para isso”.

Questionado sobre a previsão para seu primeiro jogo, respondeu: “Acredito que dia 29, acho que dá para jogar. Não sei se 100%, mas acredito que uma parte do jogo dá para jogar”.

O Euriquinho, em tom de ironia, lembrou os comentários da negociação. "Me falaram que o Muriqui estava machucado, que era bichado. Mas quando cheguei aqui ele vestiu o uniforme e treinou no primeiro dia. Se o atleta não está preparado para jogar é outra coisa, mas não está machucado. Preparado para jogar não há nenhum jogador que esteja, todos estavam de férias, voltaram há uma semana. Ninguém vai estar preparado na Flórida, que é um torneio preparatório que iremos participar. A lesão dele ainda estou procurando até agora, não consigo achar", ironizou.

A lesão no joelho de Muriqui não parece mais ser um problema. “Meu problema foi há quatro meses. O motivo de ter vindo antes ao Brasil foi para equacionar o problema. Agora estou treinando normalmente. Houve um desequilíbrio muscular que já está sendo solucionado", disse ele.

Ciente que a estrutura evoluiu notoriamente desde a sua última passagem em 2004, o atacante revelou que não seria requisito para a contratação: “Independentemente da estrutura, isso aqui é Vasco, um clube tradicionalíssimo no cenário do futebol brasileiro. Hoje está mais estruturado, tem um centro de excelência que poucos times no Brasil têm. Mas, se tivesse ou não, meu desejo seria voltar pro Vasco. Escolhi fazer minha recuperação aqui. Deu certo".

O jogador sabe da grandeza da instituição e não está preocupado com futuras cobranças: "A cobrança vai existir pelo fato de estar jogando no Vasco, em qualquer clube grande vai existir cobrança. Não podemos deixar isso atrapalhar, temos que cobrar para vencermos, sermos campeões. É normal em clube grande. O Vasco sempre entra com pensamento de vencer. Se vai conseguir é outra história, mas o pensamento é sempre vencer".

Muriqui e o restante do elenco disputarão o torneio americano, Flórida Cup 2017, no estádio Central Broward Stadium. A data do primeiro jogo está marcada para o domingo (15) e a previsão de chegada da delegação vascaína é para a quinta-feira (12).