Vasco controla partida, vence São Carlos e garante vaga na próxima fase da Copinha

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO GRUPO 9 DA A COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR, REALIZADA NO ESTÁDIO LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA, EM SÃO CARLOS, SÃO PAULO.

O São Carlos recebeu o Vasco nesse sábado (7) no Estádio Prof. Luis Augusto de Oliveira e acabou sendo derrotado pelos cariocas por 1 a 0. O time paulista já estava classificado pra próxima fase após vencer os dois primeiros jogos, enquanto o Vasco garantiu a sua classificação em segundo no grupo 9 com os mesmos 6 pontos do São Carlos, porem com pior saldo de gols.



Na outra partida do grupo, o Botafogo-PB foi derrotado pelo Rio Branco-ES por 2 a 1 e ambos deram adeus à Copa SP de Futebol Júnior ambos com 3 pontos.

Vasco domina o primeiro tempo mas não marca

Na primeira etapa, o time cruzmaltino foi melhor mas pecou bastante na finalização. Já o São Carlos não conseguiu criar boas chances e quase sucumbiu perante ao Vasco. Logo no início, Cainã executou um chute forte e o goleiro João Pedro fez uma ótima defesa para o Vasco. A partir daí o Vasco controlou o jogo, e ameaçou aos 15 minutos em bom cabeceio de Felype Hebert obrigando o goleiro Kelvin a uma ótima defesa. Dez minutos depois, Dudu roubou a bola na entrada da área do São Carlos e saiu livre na cara do goleiro mas acabou finalizando mal.

Fazendo jus ao primeiro tempo, Vasco abre o placar logo no inicio da etapa final

No início do segundo tempo, o camisa 10 vascaíno, Robinho, destaque da partida, fez uma boa jogada pela esquerda e rolou para Elias fuzilar a rede do goleiro Kelvin em um chute cruzado, Vasco 1 a 0. Aos 25 minutos Felype Hebert saiu na cara do goleiro mas finalizou mal após uma trapalhada da defesa do São Carlos. Após isso o Vasco controlou o jogo mas sem chegar com real perigo. Já nos minutos finais, o São Carlos foi pra pressão na área cruzmaltina e quase chegou ao empate nos acréscimos em uma ótima defesa de João Pedro.



O São Carlos enfrenta o Independente-SP na próxima fase e o Vasco encara o Botafogo de Ribeirão Preto, ambos os jogos com data e horário ainda não definidos.