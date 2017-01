Vasco bate Sampaio Correa e se sagra campeão brasileiro no futebol de areia

É campeão! Pode comemorar torcedor cruz-maltino, o Vasco venceu o Sampaio Correa por 5 a 1, na Praia Gonzaga, em Santos, e se sagrou campeão brasileiro de futebol de areia. Além da conquista, o time da Colina Histórica também garantiu vaga na Libertadores da modalidade.

Os maranhenses saíram na frente com um lindo gol de bicicleta de Datinha, mas parou por aí. O Almirante teve uma certa dificuldade nos minutos iniciais e acabaram sendo dominados pelo tricolor. Contudo, logo os cariocas voltaram a encaixar e as jogadas começaram a dar certo.

Ainda no primeiro tempo, o Vasco conseguiu a virada com Mauricinho e Bokinha. Logo após ficar a frente no placar, o time tomou conta da partida e não deu espaço ao adversário que pouco assustou. O Gigante da Colina ainda voltou a balançar as redes mais três vezes com Bokinha, novamente, Antônio e Lukão.

Bokinha foi o nome da partida com dois gols (foto: Marcello Zambrana/Vasco da Gama)

O Cruz-maltino será o único representante brasileiro na Copa Libertadores, que será realizada nas praias de São Paulo. Esse novo triunfo se junta a galeria com Campeonato Mundial, duas Copas do Brasil, Circuito Brasileiro, três Estaduais e um torneio Rio- São Paulo.

Campeonato Brasileiro 2017

Local: Praia do Gonzaga (Santos-SP)

Grupo A: Vasco da Gama (RJ), Botafogo (RJ), Fluminense (RJ) e Avaí (SC)

Grupo B: Sampaio Corrêa (MA), Rio Branco (ES), Sport Recife (PE) e Grêmio (RS)



1ª rodada

Fluminense 8 x 5 Avaí

Sport Recife 4 x 3 Grêmio

Sampaio Corrêa 4 x 2 Rio Branco

Vasco da Gama 5 x 3 Botafogo



2ª rodada

Rio Branco 6 x 2 Grêmio

Avaí 7 x 8 Vasco da Gama

Sampaio Corrêa 7 x 3 Sport Recife

Botafogo 3 x 2 Fluminense



3ª rodada

Sport Recife 4 x 6 Rio Branco

Sampaio Corrêa 7 x 2 Grêmio

Botafogo 7 x 6 Avaí

Vasco da Gama (2p) (0) 4 x 4 (0p) (3p) Fluminense



Finais

9h - Grêmio x Avaí - Disputa de 7º lugar

10h15min - Sport Recife x Fluminense - Disputa de 5º lugar

11h30min - Rio Branco x Botafogo - Disputa de 3º lugar

13h - Vasco da Gama x Sampaio Corrêa Final - SporTV ao vivo