Thalles: de promessa a problema no Vasco

Surgiu como grande promessa em 2013. Por um certo período caiu nas graças do torcedor vascaíno. Teve boas passagens pela Seleção Brasileira de base e poderia, facilmente, se tornar um dos grandes atacantes do Vasco. Porém, parece que Thalles, em algum momento, se perdeu.

Você pode dizer: "A fama subiu à cabeça", "não quer mais jogador no Vasco", ou: "Thalles está oficialmente de sacanagem". Seja o que for, é impossível não notar o problema com peso do jogador. Todo início de temporada é a mesma coisa.

O jogador foi umas das principais peças do ex-treinador Jorginho na reta final da Série B, em 2016. Inclusive, marcou dois gols importantíssimos contra o Ceará, dando a classificação ao clube da Colina à primeira divisão novamente.

Quando terminou a temporada, muitos torcedores pediram a saída do jogador, mesmo com seus feitos. Isso já seria reflexo sobre o desleixo do atleta para com o clube que o formou. No treino desta manhã de domingo (8), Thalles foi flagrado, novamente, com uma barrguinha extra. A imagem teve grande repercussão na internet.

O Thalles está mais gordo que o Walter pic.twitter.com/LuN17lLUrm — Renan✠ (@RenanLanes95) 8 de janeiro de 2017

O dinheiro que o Vasco gasta pro Thales ficar gordo poderia ser usado para outro jogador. Não respeita o torcedor, o clube e nem a si mesmo. — Helder Floret (@hfloret) 8 de janeiro de 2017

Me sentindo mais gordo que o Thalles — Furlani (@eaifurlanii) 24 de dezembro de 2016

Pouquinho gordo o Thalles está, hein. Pqp! — Vivian Vasconcelos ✠ (@vivianvsousa) 8 de janeiro de 2017

Thalles, no Vasco, já realizou 128 partidas e marcou 30 gols. Na temporada passada, levou inúmeros puxões de orelha de Jorginho a respeito do cuidado com seu peso. Agora, o jovem atacante terá Muriqui para disputar espaço, além de Éderson, que já estava no elenco para a mesma posição.