Vasco elimina o Botafogo-SP nos pênaltis e avança para a terceira fase da Copinha

Nesta terça-feira (10) à tarde, Botafogo-SP e Vasco se enfrentaram no Limeira para ver quem se classificava para a terceira fase da Copa SP de Futebol Júnior. Os dois times jogaram duro e terminaram a partida empatados 1 a 1, mas quem levou a melhor foi o Cruzmaltino com 4 a 2 nas cobranças de pênaltis.

O Vasco aguarda a partida entre São Carlos e Independente-SP para ver quem será seu adversário na próxima fase. O time carioca não chegava à terceira fase da Copinha desde 2003.

Quem apareceu muito no jogo foi o goleiro vascaíno João Pedro. O jovem de 18 anos fez excelentes defesas na partida e ainda agarrou uma das cobranças. Não conseguiu defender o cabeceio de Murilo, mas fez um bom jogo.

Primeiro tempo é decidido com pênalti a favor do Vasco

O jogo teve seu início com alguns erros de ambas as equipes. Os jogadores pareciam estar bem nervosos com a disputa. Botafogo acabou jogando mal, dando várias chances para o time vascaíno marcar. O time paulista teve duas oportunidades boas de gol, mas o goleiro João Pedro estava lá para salvar o Vasco.

Os destaques dessa etapa vão para o trio vascaíno, Robinho, Paulo Vitor e Dudu, que trabalharam bem a bola e chegaram com perigo ao ataque. A jogada que deu o gol surgiu com contra-ataque de Paulo Vitor e Geisandro derruba ele na área aos 36 minutos, recebendo um cartão amarelo pela falta. Ele sofreu o pênalti e ele mesmo cobrou, marcando 1 a 0 para o Vasco.

Gol de Botafogo-SP incendeia a partida e leva decisão para os pênaltis

Aproveitando que estava vencendo, o Vasco começou o segundo tempo jogando mais atrás. O Cruzmaltino se fechou e chamou o Botafogo para o ataque. A equipe paulista apareceu mais pro jogo.

Com gol de escanteio, o Botafogo conseguiu o empate aos 28 do segundo tempo. Murilo cabeceou a bola para baixo, sem defesa para João Pedro. A partir daí o jogo começou a ficar mais duro e agressivo.

O tempo normal se encerrou com 6 minutos de acréscimos e a partida foi levada para os pênaltis. Vasco acertou todas as cobranças, enquanto o Botafogo pegou no travessão uma vez e João Pedro defendeu na outra. 4 a 2 foi o placar da decisão nos pênaltis.