Grande promessa vascaína, Evander tem sua versatilidade testada por Cristóvão Borges

A versatilidade é uma das características mais valorizadas pelos treinadores que se adaptam diariamente às filosofias do "futebol moderno". Cada dia mais, vemos garotos saindo da base, chegando ao time profissional e exercendo funções completamente diferentes das que eram acostumados, sendo testados e redescobrindo seus atributos de maior qualidade.

Evander, jovem de apenas 18 anos, é a principal promessa de sua geração no Vasco. Destacado por sua habilidade e capacidade de finalização, o atacante vascaíno, que é figura sempre presente nas seleções de base, estreou pelos profissionais ainda em 2016, no Campeonato Carioca, e desde então foi relacionado com frequência pelo então técnico Jorginho, chegando a receber algumas oportunidades durante a temporada.

Com Cristóvão Borges, parece que o garoto terá mais espaço no time titular. As poucas contratações e o discurso de maior utilização da base transpassado pela comissão técnica, evidenciam a necessidade de os garotos que cresceram dentro do clube recebem mais oportunidade e terem tempo para evoluir, chegando à conquista da vaga de titular, como foi o caso de Douglas, que hoje serve à Seleção Brasileira sub-20.

Visando ter uma melhor saída de bola, com maior qualidade nos passes, Cristóvão tem testado Evander como terceiro homem de meio-campo, função muitas vezes exercida por Andrezinho na última temporada. O jovem atuou dessa maneira nos dois primeiros jogos-treino disputados pelo Vasco na pré-temporada e agradou bastante a comissão técnica, mostrando polivalência.

Quando questionado sobre sua nova função, Evander demonstrou maturidade e proatividade: "Já atuei ali na base. O Cristóvão gosta de saída de bola com qualidade. É uma das minhas características: bom passe, armar o jogo, dar velocidade quando precisa. O Cristóvão conversa comigo. Ele jogou naquela posição também, me corrige, tento fazer o que ele pede".

"Quando eu jogava de meia ou aberto, já tinha bastante oportunidade. Vindo de trás é mais ainda. É melhor. Na hora que tiver oportunidade, com certeza vou chutar a gol", também ressaltou o jovem, não esquecendo de suas características ofensivas.

O primeiro teste do Cruzmaltino da temporada será pela Flórida Cup, contra o Barcelona de Guayaquill. Cristóvão tem montado a equipe de maneira ofensiva, chegando a não utilizar um volante de ofício, com Evander, Andrezinho e Julio dos Santos como meio-campistas recuados. A partida de estreia será disputada no próximo domingo (15), e será o primeiro teste efetivo do novo esquema tático adotado pelo treinador vascaíno.