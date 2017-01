Com atuação ruim, Vasco perde para o São Carlos e está eliminado da Copinha

Nesta quinta-feira (12) o Vasco fez sua última partida pela Copinha, no Estádio Municipal Luisão, enfrentando o São Carlos. O time carioca, que veio com bastante expectativa para seguir na competição, acabou perdendo por 1 a 0, com um gol de Léo Machado aos 9 minutos do segundo tempo. Não conseguindo repetir o feito da fase de grupos, o Cruzmaltino foi eliminado e voltou para casa antes do esperado.

Vasco jogou de igual pra igual com o São Carlos na primeira etapa, com alguns vacilos na defesa, mas na etapa final se perdeu completamente em campo. O time paulista se acertou depois do intervalo e a ansiedade tomou conta do time do Vasco. O tempo foi passando e o time carioca não conseguiu fazer nada pra resolver a situação.

São Carlos enfrentará o Paulista, que venceu do Red Bull Brasil também por 1 a 0, nesse sábado (14). Os dois vão fazer uma das partidas válidas pelas oitavas de final e ver quem chega mais perto da grande final da Copinha.

Com bastante movimentação, primeiro tempo ficou só no quase

A partida foi bem equilibrada até os 45 minutos. O jogo foi lá e cá, bem acirrada a disputa pelo gol e com os dois times sempre atacando. Vasco se saiu um pouco melhor. São Carlos deu muitos chutões, ligando o ataque, enquanto o Cruzmaltino errou na marcação, deixando o time de São Paulo chegar.

O lance mais emocionante dessa etapa veio aos 14 minutos com Caio Silva. O goleiro Kelvin repôs a bola em jogo e o jogador recebeu pela ponta esquerda, driblou dois defensores e passou para Eduardo, que estava dentro da pequena área e chutou, quase marcando o primeiro gol. A sorte do Vasco foi que Richard estava na frente da bola pra bloquear o chute e Gabriel Buriche afastou dali.

O Cruzmaltino também botou um pouco de medo no São Carlos. No último lance do jogo, João Victor cobrou uma falta perto do meio de campo e a bola explodiu no travessão. O chute colocado por pouco não bota o Gigante da Colina à frente no placar.

São Carlos encontra o gol e deixa o Vasco em desespero

Com o jogo ainda no começo, o São Carlos já estava com uma postura diferente, chegando mais do que antes. Aos 8 minutos o time teve um escanteio para bater. Quem cruzou foi Neto, mandando diretamente pro zagueiro Léo Machado. Léo subiu mais alto que os zagueiros vascaínos e acertou de cabeça pro fundo da rede. O goleiro João Pedro nem viu a bola passar.

A partir daí o time do interior paulista só assustou a equipe carioca. O nervosismo do Vasco foi grande para tentar pelo menos empatar o jogo e levar para os pênaltis, como no último jogo, na segunda fase. O tempo se tornou o pior inimigo do time naquele momento.

A partida foi se desenrolando e o São Carlos se fechou completamente, mesmo tendo chances pra já encerrar o trama e garantir a vitória do jogo. Momentos finais de tensão, apesar da pressão vascaína, nada aconteceu. O time do Vasco desapontou, se perdeu na arrumação tática e acabou sendo eliminado da Copinha.