Já nos Estados Unidos, Vasco se prepara para sua primeira participação na Florida Cup

Jogadores do Vasco desembarcam nos Estados Unidos (Foto: Nelson Costa / Vasco.com.br)

Nesta quinta-feira (12), a delegação do Vasco desembarcou em Boca Raton, nos Estados Unidos, e se prepara para o primeiro jogo de sua pré-temporada e estreia na Florida Cup 2017. O único representante do Rio de Janeiro terá como adversário o Barcelona do Equador, que também faz sua primeira participação no campeonato amistoso. Os dois vão se enfrentar nesse domingo (15), às 17h, no horário de Brasília no Central Broward Stadium, na cidade de Fort Lauderdale.

O time embarcou na quarta a noite e chegou no dia seguinte de manhã. Todos chegaram cansados no hotel, mas isso não impediu que houvesse treino à noite. Os jogadores não tiveram descanso e foram treinar na academia.

O Vasco, antes de viajar pra os Estados Unidos, ainda chegou a jogar contra o Madureira em um jogo-treino em São Januário. Cristóvão Borges fez alguns testes no decorrer, mas a partida terminou sem gols. Evander, que veio da base, é uma das novidades do time e será muito utilizado pelo treinador nessa pré-temporada. O Cruzmaltino precisará tentar algo novo se quiser passar para as semifinais e jogar contra o Corinthians.