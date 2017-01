Com atuação segura, Vasco vira contra o Barcelona-EQU e avança à semifinal na Florida Cup

Neste domingo (15) o Vasco fez seu primeiro jogo da pré-temporada e teve sua estreia no Florida Cup 2017. O time encarou o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final dos playoffs da competição e venceu o time equatoriano por 2 a 1, de virada. Com gols de Rodrigo e Nenê, o Cruzmaltino teve um ótimo começo de preparação com virada e vai seguir no torneio da Flórida.

O Vasco vai jogar contra o Corinthians na próxima fase da competição. Assim como o São Paulo, o time paulista já estava pré-classificado para as semifinais. O jogo está marcado para a próxima quarta-feira (18), às 22h, em Orlando.

Como esperado, Nenê teve ótimo desempenho em campo, com gol, passes e boas jogadas criadas. Mas o que desencantou foi o atacante Muriqui. O estreante de 30 anos apareceu pouco e não teve muitas chances, porém este foi só o primeiro jogo e ele ainda vai ter muito trabalho de preparação para essa pré-temporada. O jogador jogou durante todo o primeiro tempo e saiu no intervalo.

Barcelona sai na frente, mas Vasco toma controle

Os dois times começaram o jogo agitado e tiveram posição bem parecida dentro de campo, com marcação forte e chegando às vezes ao ataque. A partida foi ficando bastante agressiva com passar do tempo por parte do time equatoriano. Tomou proporções que não condiziam com um jogo amistoso, com faltas fortes em excesso.

O primeiro gol saiu aos 21 minutos. O jogador Vera, do Barcelona, abriu na ponta direita para Esterilla. Ele cruzou rasteiro pra dentro da área e Vera chutou pro fundo da rede. Ele começou a jogada e ele mesmo finalizou. O gol ajudou a esquentar o jogo e chamou o Vasco mais para o ataque.

Com postura mais ofensiva, o Vasco conseguiu o gol de empate com pênalti sofrido por o Rodrigo e cobrado por Nenê aos do primeiro tempo. O zagueiro vascaíno cavou a falta dentro da área e o juiz marcou. Bola para um lado e goleiro para o outro, e Nenê acerta a cobrança e empata. A partir daí o Cruzmaltino manteve o controle da partida e jogou melhor que o Barcelona na primeira etapa.

Com o controle da partida, Vasco consegue a virada com Rodrigo na etapa final

Neste segundo tempo o treinador Cristóvão Borges aproveitou para fazer suas alterações e testar o time. No intervalo o técnico tirou o estreantes Muriqui e Escudero e pôs Eder Luis e Guilherme Costa no lugar deles. Com essas alterações, o time conseguiu chegar melhor ao ataque.

O jogo seguiu com as jogadas duras e a forte disputa pela vitória. Ao que tudo indicava, a partida iria para os pênaltis e ali seria decidido quem avançaria para as semifinais pra pegar o Corinthians. Mas uma jogada de bola parada mudou completamente o rumo da partida.

O time do Vasco sofreu uma falta no campo de ataque no canto direito, perto da lateral. Quem cobrou dali foi o meia-atacante Nenê. Ele mandou pra entrada da pequena área uma bola que passou pelo zagueiro do Barcelona e encontrou a cabeça de Rodrigo livre para marcar o que seria o gol da virada do Vasco aos 38 minutos da etapa final.