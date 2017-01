Andrey comenta sobre a Florida Cup e expectativas para 2017

(Foto: Divulgação/Vasco da Gama)

O ano de 2016 foi turbulento no Vasco da Gama. Apesar do Gigante da Colina ter conquistado o Campeonato Estadual, o clube começou muito bem na Série B, porém ao longo da competição caiu de produção, pondo em risco o acesso à primeira divisão.

Entretanto, em meio a todo caos no clube, houve integração do volante Andrey Ramos ao time profissional, promessa das categorias de base de Olaria, no Rio de Janeiro. Andrey participou da campanha da volta do Vasco a elite do futebol brasileiro e teve a oportunidade de entrar no decorrer de algumas partidas. Ele comentou com exclusividade a VAVEL Brasil como foi a transição em um período caótico.

"O período de transição foi muito importante e de bastante aprendizado, tentei absorver tudo com os mais experientes e com o Jorginho", disse o volante do Vasco.

Com 18 anos, o jogador, que chegou ao Vasco com oito anos, sempre sonhou com a estreia pelo time profissional: "Foi uma experiência incrível jogar pela equipe profissional do Vasco, é uma sensação única, uma realização de um sonho".

O Vasco inicia a temporada 2017 e já tem uma competição pela frente: a Florida Cup, torneio de pré-temporada em que se enfrentam clubes brasileiros e também do exterior. Ele contou como está a expectativa quanto ao torneio.

"A expectativa está ótima, queremos fazer um grande torneio para começar o ano com o pé direito. Usar o torneio para nos prepararmos para que possamos ter um ano maravilhoso cheio de conquistas", declarou o jogador.