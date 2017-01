Após passagem discreta pelo futebol chinês, meia Wagner fecha com o Vasco por um ano

(Foto: Agência I7/STR/Getty Images)

Mais um reforço para o Vasco. Nesta terça-feira (17), o clube anunciou a contratação do meio-campista, Wagner, de 31 anos por uma temporada. O atleta chega a São Januário como terceiro reforço do clube para a temporada.

Além de Wagner, o meia argentino Escudero e o atacante Muriqui já haviam chegado a cruz de malta. O jogador, que estava no Tianjin Teda, da China, e também teve boas passagens por Fluminense e Cruzeiro, chegando a ganhar um título do Campeonato Brasileiro em 2012 com o tricolor carioca. Jogando no Tianjin Teda, fez apenas 20 jogos, marcando 2 gols.

Ficha técnica

Nome: Wagner Ferreira dos Santos

Idade: 31 anos

Altura: 1,74 m

Peso: 69 kg

Clubes por onde passou: Cruzeiro, Lokomotiv Moscou-RUS, Gaziantepspor-TUR, Fluminense, Tianjin Teda

Confira alguns lances de Wagner