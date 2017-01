Wagner é apresentado oficialmente no Vasco e se mostra feliz: "Não pensei duas vezes"

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

O Vasco da Gama apresentou o terceiro reforço para a temporada. Logo após ser anunciado pelas redes sociais do clubes, o meio-campo Wagner foi apresentado na Sala do Conselho de Beneméritos, em São Januário, pelo presidente Eurico Miranda.

Natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, o novo reforço do Cruzmaltino começou carreira no América-MG. Além disso, o atleta passou pelo Cruzeiro, onde se destacou, e no Fluminense, quando conquistou o Carioca em 2012 e o Brasileirão do mesmo ano. Em suas primeiras palavras com a camisa do Vasco, Wagner explicou o motivo da volta ao Brasil.

"Uma série de fatores contribuíram para que eu aceitasse estar aqui hoje. O principal deles, sem dúvidas, é a grandeza do Vasco. Recebi o convite do presidente Eurico Miranda. Ele me perguntou se eu queria jogar no Vasco e eu não pensei duas vezes. Minha família queria voltar ao Brasil e meus filhos foram educados no Rio. A minha esposa adora a cidade. Além disso, tem o fator Cristóvão, já trabalhamos juntos. Com certeza foi a melhor a decisão. Quero dar muito por esse clube grande e que possui uma torcida apaixonada. O Vasco merece brigar lá em cima, disputar todos os títulos", disse o meia.

Ex-jogador do Tianjin Teda, da China, Wagner não atua desde agosto de 2016. Porém, apesar de ter ficado um tempo fora dos gramados, o meia acredita poder ajudar o Vasco.

"Fiz uma programação e segui à risca. Em questão de musculatura e preparação física, mantive nesses meses que fiquei de fora. Já tenho 31 anos, sei o caminho que tenho que trilhar, sei daquilo que sou capaz. É uma vida nova que vou seguir aqui", finalizou.