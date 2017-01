Vasco e River Plate se enfrentam na Florida Cup pela disputa de terceiro lugar

No final da tarde deste sábado, às 18h15, Vasco e River Plate voltam a se enfrentar depois de 17 anos. Última partida entre as equipes foi no dia 30 de novembro de 2000, pelo jogo de volta da semifinal da Mercosul, em São Januário, onde o Vasco venceu por 1 a 0, depois de ter ganho, dentro do Monumental de Nuñez, por 4 a 1. Desta vez será pela disputa do terceiro lugar da Florida Cup.

O Gigante da Colina começou no torneio de pré-temporada com uma vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona de Guayaquil, onde também teve boa atuação de alguns jogadores como Evander, Nenê, e os que entraram no segundo tempo como Henrique e Guilherme Costa. Contudo, na semifinal contra o Corinthians, o time deu uma queda de rendimento na etapa final e acabou goleado pela equipe paulista.

Com um vitória sobre o Millonarios, da Colômbia, no Bright House Networks Stadium, por 1 a 0, o River Plate caiu para o São Paulo nos pênaltis. O jogo marcou a má pontaria do time tricolor e também o brilho de Sidão, que pegou duas cobranças de pênalti.

No histórico, os brasileiros levam a melhor sobre os argentinos. Até aqui, foram 13 disputas envolvendo ambas as equipes, somando cinco vitórias vascaínas, cinco empates e três triunfos do River Plate.

Cristóvão Borges deve utilizar jogadores considerados reservas para a partida

Como o Vasco não disputa o título do torneio e como ainda é pré-temporada, não existe um pressão grande para a disputa. Para o treinador, isso será bom para testar jogadores considerados reservas para maior avaliação dos mesmos.

Martín Silva poderá ser banco para Jordi (Foto: Divulgação/Vasco da Gama)

Entre os possíveis jogadores que entraram em campo pelo Vasco, somente o goleiro Jordi, o zagueiro Jomar e o volante Andrey não foram utilizados ainda por Cristóvão na competição. Luan, que foi convocado por Tite para o amistoso contra a Colômbia, na próxima quarta-feira (25), deverá ser poupado para que possa se apresentar à Seleção Brasileira.

River Plate também deverá vir com time B para o confronto contra o Vasco

A equipe treinada por Marcelo Gallardo atuou bem na vitória por 1 a 0 contra o Millionarios, da Colômbia, na estreia da Florida Cup. Contra o São Paulo, ambas as equipes pecaram nas finalizações a partida acabou indo para os pênaltis, depois de terminar em 0 a 0 no tempo regulamentar. Nas cobranças, Sidão brilhou e Los Millionarios caíram diante a equipe paulista.

Dos jogadores que começaram contra o São Paulo, nenhum deverá iniciar contra o Vasco. Gallardo que testar novas táticas e jogadores recém chegados ao clube nesta partida