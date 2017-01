Em duelo equilibrado, Vasco bate River Plate e fica com terceiro lugar na Florida Cup

Vasco e River Plate se enfrentaram neste sábado (21) pela disputa de terceiro lugar da Florida Cup, e o Gigante da Colina bateu os argentinos por 1 a 0 com um belo gol de falta do artilheiro Nenê.

Após perderem para São Paulo e Corinthians, respectivamente, River Plate e Vasco viam a disputa de terceiro lugar como uma forma de reabilitação, e o Cruzmaltino apesar de não ter jogado bem e ter sido dominado pelo River conseguiu a vitória e consequentemente a terceira posição.



O próximo jogo do River Plate já é pelo Campeonato Argentino no dia 5 de fevereiro contra o Unión de Santa Fé, enquanto o Vasco da Gama encara o Fluminense na primeira rodada do Campeonato Carioca no dia 29 de janeiro.

Truncado, o primeiro tempo foi de poucas chances

O início de jogo foi bastante brigado no Bright House Networks Stadium com Henrique e Moreira batendo a cabeça e em logo seguida, com Evander se contundindo e saindo com apenas 15 minutos de jogo dando lugar à Andrezinho, estima-se que Evander torceu o tornozelo. Com muito espaço pelo lado esquerdo da defesa carioca, o River Plate ameaçou pela primeira vez aos 24 minutos com Driussi exigindo boa defesa de Martín Silva.

O time do Rio de Janeiro atacou pela primeira vez com perigo na marca dos 31 minutos com um bom chute à meia altura de Pikachu que passou rente ao poste de Batalla. Aos 41 minutos ocorreu a principal chance do Vasco na partida após boa cabeçada de Éder Luis deixando Thalles na cara do goleiro do River, o atacante finalizou por cobertura, a bola tocou o travessão e não entrou.



Apesar de criar muito, River não conclui bem e Nenê aproveita

Na segunda etapa o treinador Cristóvão Borges fez uma série de substituições na equipe cruzmaltina, modificando toda a linha de defensores e deixando assim mais espaço pro River atacar. Os argentino aproveitaram e criaram boas chances, sendo a primeira delas logo aos 52 minutos com Driussi que com o gol livre na hora de finalizar foi travado por Luan após bom passe de calcanhar de Alario.

Três minutos depois o River teve espaço com Olivera que passou para Alario fazer, mas o centroavante argentino estava impedido. Na marca dos 63 minutos o River Plate conseguiu fazer um gol legal, mas que foi anulado de forma equivocada pelo assistente após Alario ajeitar de cabeça e Mora mandar pras redes. Martín Silva apareceu logo depois em uma ótima defesa a queima roupa em chute de Mora.

Faltando cerca de 15 minutos para o fim de jogo, Nenê arrancou com Andrezinho que sofreu a falta que resultou no gol do Vasco, em uma ótima cobrança de Nenê pelo lado direito. O River ameaçou mais algumas vezes a meta de Martín Silva até o fim de jogo, principalmente com a bola aérea, mas falhou muito nas finalizações e não conseguiu vencer o goleiro uruguaio do Vasco da Gama.