Bauru vence Macaé e se consolida na parte da cima da tabela do NBB

O Bauru foi ao interior do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26), disputar sua segunda partida seguida no estado e conquistou mais um resultado positivo. Após ter vencido o Flamengo na rodada anterior, a equipe bauruense conseguiu mais uma importante vitória, agora contra o Macaé por 86 a 67 e passa a se portar como um dos postulantes às quatro vagas diretas aos playoffs do NBB.

Penúltimo colocado na competição, a vitória seria importante para o Macaé, pois além de a partida ter sido disputada em seus domínios, o resultado positivo faria a equipe diminuir a distância para o décimo segundo colocado, posição que marca o primeiro classificado para as oitavas de final.

Na próxima rodada o Macaé irá visitar o Pinheiros, em partida marcada para a próxima terça-feira (31), às 19h30. No mesmo dia, o Bauru receberá o paulistano, em clássico estadual, com horário de início marcado para às 20h.

Bauru controla as ações

A equipe bauruense mostrou superioridade desde o início da partida. Enquanto Gegê e Jefferson demonstraram ótima pontaria nos arremessos de três pontos, Alex também se destacou com três assistências e ótima participação defensiva. Os macaenses, ainda que atrás no placar, conseguiram encostar no minuto final. Anthony conduziu a equipe, foi o último a pontuar no quarto e diminuiu a diferença para quatro pontos. 21 a 17 para o Bauru, era o que o placar marcava ao soar o cronômetro.

No segundo quarto as bolas de três voltaram a fazer diferença. Alex e Stefano converteram três arremessos em quatro tentativas cada, e foram os maiores pontuadores do Bauru no período. O Macaé continuava errando bastante, e mesmo com Thiaguinho muito bem, com sete pontos e 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra, viu a equipe visitante ir ao intervalo vencendo por 47 a 35.

Na segunda parte da partida, ainda que o Macaé conseguisse em alguns momentos esboçar alguma reação, a diferença construída no segundo quarto pelos paulistas fizeram a diferença. Léo Meindl entrou de vez na partida no terceiro quarto e dividiu o protagonismo com Alex, que continuou pontuando muito bem e sendo importante para a equipe em outros aspectos. Pelo Macaé, Anthony continuou se destacando, mas sua ótima atuação não foi suficiente para trazer sua equipe de volta à partida. O placar final marcava 86 a 67 para o Bauru.

Scott Rodgers se destaca, Minas vence e pausa crescente do Vasco

O Vasco de Dedé Barbosa saiu derrotado de seu ginásio na partida disputada nesta quinta-feira (26). Vindo de bons resultados e estando entre as quatro melhores equipes da competição até o início do duelo, os cariocas receberam o Minas e foram derrotados por 87 a 75.

Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

O confronto foi bastante equilibrado. O time carioca venceu o primeiro e o terceiro quarto, porém, com vantagens menores do que as do adversário nos períodos restantes. O destaque da partida foi o norte-americano Scott Rodgers, que conseguiu 22 pontos, 6 assistências e 6 rebotes, liderando os três quesitos na partida.

As duas equipes voltarão às quadras pelo NBB no próximo sábado (28). O Vasco terá o clássico contra o Flamengo, que devia ter sido disputado ainda em 2016, mas precisou ser remarcado após problemas com a localidade. Ainda em meio a imbróglios, a partida que tem mando vascaíno, será disputada com portões fechados, às 14h. Já o Minas irá visitar o Caxias do Sul, no Ginásio Vasco da Gama, com o início do duelo marcado para às 17h.