Meia Andrezinho e agredido após se relacionar com ex-mulher de amigo

Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Às vezes o extracampo chama mais atenção no mundo do futebol do que os fatos ocorridos durante as partidas. Em uma semana tranquila para o Vasco, com treinamentos visando a estreia no Campeonato Carioca, uma polêmica surgiu nos bastidores de São Januário.

O meio-campista Andrezinho supostamente teria sido agredido por um amigo ao ter sido encontrado com a ex-mulher do mesmo. O atleta vascaíno já havia se envolvido em uma polêmica na última semana, quando sua, então, esposa descobriu conversas que induziam a existência de um relacionamento fora do casamento, fato qual a fez se divorciar do jogador.

Pessoas presentes no dia a dia do clube carioca afirmaram que era possível ver as marcas da suposta agressão no rosto de Andrezinho, e que o atleta passou o dia fugindo das câmeras e da imprensa em si, a fim de não ter de explicar o ocorrido.

Ainda não houve um pronunciamento oficial sobre a situação, tanto por parte do jogador, quanto por parte do clube. É provável que o atleta prefira não falar, principalmente para não expor os nomes dos supostos envolvidos na situação.