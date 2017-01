No Nilton Santos, Vasco e Fluminense fazem primeiro clássico carioca do ano

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Taça Guanabara

Após um término de 2016 um pouco longe do que as torcidas de Vasco e Fluminense projetavam, as equipes se enfrentam na estreia do Campeonato Carioca na tarde deste domingo (29) no Estádio Nilton Santos, o Engenhão. Comandados por novos treinadores e com novidades dentro de campo, Vasco e Flu utilizarão a competição para apagar as más lembranças do ano anterior.

Cristóvão Borges sinaliza Andrezinho como volante titular

Com novidades dentro e fora de campo, o Vasco já iniciou a temporada 2017. A equipe disputou o Torneio da Flórida, conquistando a terceira colocação e animando a torcida cruzmaltina. Portanto, iniciar o Campeonato Carioca com uma vitória num clássico é importante, e o técnico Cristóvão Borges sabe disso. Ex-Flu, o comandante vascaíno afirmou que já tem uma equipe titular praticamente pronta para o primeiro clássico do ano. Evander, com um problema no tornozelo, está fora do confronto, e Muriqui, com dores, ainda é dúvida.

Para o lugar de Evander, é provável a entrada de Andrezinho, atuando como volante, assim como nas partidas diante de Corinthians e River Plate, pelo Torneio da Flórida, nos Estados Unidos.

"A expectativa é grande, e é difícil corresponder. Quando não se começa com um clássico é bem melhor para fazer os ajustes. Contratamos os jogadores e queremos vê-los atuando. Queria contar com todos, mas é assim mesmo, tem a burocracia", disse Cristóvão Borges, onde declarou que não preferia um clássico logo na primeira rodada da competição.

"Para o torcedor interessa a vitória, e tem que ser assim. Vamos fazer de tudo para ganhar. Não é decisivo, mas é bastante importante. Uma vitória moraliza e facilita as coisas. Se tivermos dificuldades, é o começo. Temos que estar prontos para o objetivo, que é ser campeão. Para isso, passamos por obstáculos. Isso é amadurecimento de grupo. Temos consciência e compreendemos o torcedor", finalizou Cristóvão.

Pelo Campeonato Carioca, o Vasco não perde do Flu há sete jogos (quatro vitórias e três empates).

No comando do Flu, Abel vê clássico como chance para a equipe embalar

Foi com Abel Braga que o Flu conquistou a última Taça Guanabara, há cinco anos. Curioso ou não, o adversário daquela final era o Vasco, rival da estreia do Campeonato Carioca deste ano. No entanto, o retrospecto do Tricolor em clássicos não é dos melhores. O Flu tem apenas 26% de aproveitamento diante dos principais rivais. Mas, para Abel Braga, é diante de um rival a principal chance de embalar, sendo possível superar as dificuldades e até sair campeão da competição. Para isso, o comandante aposta no jovem mas já referência da equipe e camisa 10, Gustavo Scarpa.

Após iniciar a temporada com vitória diante do Criciúma pela Copa da Primeira Liga, o Flu estreia no Campeonato Carioca buscando o 32º título da competição. Já o treinador tricolor Abel Braga promete ir com tudo em busca de seu quarto troféu carioca.

"A gente estava cansado dos critérios da Taça Guanabara e Taça Rio. Ficou melhor (a fórmula de disputa). Vamos nos colocar de igual para igual em postura, mas estamos atrás dos outros times, melhor armados e formados. O Carioca é charmoso e eu quero conseguir o tetra. Tenho o tri", declarou Abel Braga.

"Vamos tentar quebrar isso. Fluminense tem tradição. Ganha um, dois jogos, e o torcedor empolga. Se ganhar domingo, o mental fica forte. Jogo será igual. Clássico será no detalhe", completou o comandante

Retrospecto tricolor nos clássicos em 2016:

- 10 jogos (2v/2e/6d)

- 26% de aproveitamento

- Só venceu Fla e Bota

O clássico entre Vasco e Fluminense válido pela primeira rodada do grupo C do Campeonato Carioca ocorrerá no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, neste domingo (29) às 17h, horário de Brasília.