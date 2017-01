Cristóvão Borges reprova atuação do Vasco: "Tudo nos incomodou"

Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Na estreia do Carioca, o Vasco perdeu por 3 a 0 para o Fluminense, no Nilton Santos. Desde o início da partida, o Almirante foi inferior ao Tricolor, que se aproveitou enormemente das falhas do adversário.

Ao final do clássico, os vascaínos xingaram o novo comandante, enquanto a torcida tricolor gritava o nome de Cristóvão e pediam para que Eurico Miranda ficasse na Colina.

Em coletiva, Cristóvão Borges avaliou a postura da equipe, e não aprovou a conduta que seu time tomou.

“Nosso primeiro tempo foi muito ruim, no meu ponto de vista. No segundo tempo, eles (Flu) sabiam que íamos nos expor e eles acabaram se aproveitando disso, mas criamos algumas jogadas para terminar em gol”

Questionado sobre a ausência de alguns jogadores, como Muruqui, e possíveis reforços, Cristóvão fez uma avaliação positiva, mas admite que ainda estão procurando por peças para suprir necessidades no elenco.

“A avaliação que a gente fez, ela está correta. Estamos reconstruindo a equipe, e estamos buscando peça para isso. Enquanto isso, a gente vai trabalhando com o que tem e buscando fazer o melhor”

Mesmo com a derrota elástica, podemos notar alguns pontos positivos. Guilherme Costa, jogador da base do Vasco, entrou no segundo tempo e fez boa atuação. Em poucos minutos já havia criado mais chances, que em todo o primeiro tempo. O técnico aprovou sua postura e garantiu que quem for se destacando, irá ganhar chances no time.

“Ele (Guilherme) já tem demonstrado um bom futebol. Todos vão ter oportunidade, vamos avaliando e quem for bem vai entrando”

Uma função tática que Cristóvão vem utilizando, é a de meias como primeiro e segundo volante. Fez isso na Florida Cup com Julio dos Santos e Evander, agora, com o segundo machucado, colocou Andrezinho para a função

“Hoje no elenco, os jogadores que jogam no meio de campo, fazem funções diferentes. O único que joga diferente, está voltando agora, que é o Marcelo Mattos. Acho que dessa maneira estamos jogando bem”

O Vasco agora se concentra para enfrentar o Bangu, em Moça Bonita, na quinta-feira (2), às 16h30 (de Brasília).