Vasco acerta empréstimo de um ano com lateral Gilberto

(Foto: Divulgação/Fiorentina)

O Vasco acertou um empréstimo de uma temporada com o lateral direito, Gilberto. O jogador pertence ao Fiorentina, da Itália, e chega como quarto reforço para o restante do ano. O anúncio foi feito pelo próprio clube italiano nesta terça-feira (31).

Gilberto, de 23 anos, teve passagens no Botafogo, onde foi revelado, e no Internacional. No clube carioca, atuou improvisado pela lateral esquerda, o que despertou o interesse cruz-maltino, já que existe uma carência para a posição. Com a chegada do novo reforço, que, em tese, disputará vaga com Madson e Yago Pikachu, a tendência é que o Vasco empreste um desses dois jogadores.

O Almirante apenas pagará os salários do jogador. Ao final da temporada, terá um cláusula de preferência de compra, caso queira.