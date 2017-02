Evander se recupera de lesão e deve reforçar o Vasco diante do Bangu

Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br

Durante a pré-temporada o técnico Cristóvão Borges decidiu utilizar o garoto Evander, grande promessa vascaína, como volante. O jovem sempre exerceu funções ofensivas e teve poucas experiências com maiores obrigações defensivas durante sua trajetória na base. Infelizmente, uma lesão impossibilitou o atleta de jogar a estreia do Campeonato Carioca e o mesmo deverá ter uma oportunidade na equipe titular já na segunda rodada, em duelo contra o Bangu.

"Morei lá, joguei no futsal quando tinha uns quatro ou cinco anos. É importante para mim, porque minha família toda é de lá. Já joguei muitas vezes na base. Fica sempre marcado. Vai ser bacana. Meu tio, minha tia, meus primos moram lá. Acho que vão para o jogo", disse Evander, afirmando uma ligação com o bairro que dá nome ao oponente da próxima partida.

Ainda há dúvidas sobre a adaptação do atleta na função de volante. O intuito do treinador vascaíno é melhorar a saída de bola da equipe e manter a posse pelo maior tempo possível. Porém, sem a utilização de um volante de ofício, optando pela dupla Evander e Julio dos Santos, a equipe perde força na marcação, fato qual foi evidenciado na partida contra o Fluminense (na qual Andrezinho foi titular ao lado do paraguaio), onde em diversos momentos a defesa aparecia exposta, não contando com o primeiro combate.

"Foi um balde de água fria para todos nós. Não esperávamos o resultado pelo que vínhamos apresentando na pré-temporada. Foi um deslize, mas já passou", disse o jovem sobre a derrota para o Fluminense, e complementou sobre sua adaptação à nova função: "Cada vez melhor. Estou me adaptando ao processo de marcação, de chegar ao ataque na hora certa. Os jogadores experientes sabem me auxiliar nisso".

O Bangu, adversário do Vasco na próxima quinta-feira (2), conta com o centroavante uruguaio Loco Abreu, ídolo do Botafogo. O experiente atleta certamente é a grande estrela da equipe, e deixou sua marca na primeira rodada do campeonato, em cobrança de pênalti.

Quando questionado sobre o tipo de marcação que será exercida sobre o uruguaio, Evander pareceu não se importar com a experiência do adversário e foi bastante direto: "A equipe não está preocupada com ele, mas com toda a equipe do Bangu. A gente vai para cima. Não tem essa de marcação especial. Ele é apenas mais um jogador".