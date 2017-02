Corinthians anuncia empréstimo do volante Jean ao Vasco por uma temporada

Foto: Divulgação / Paraná Clube

Buscando enxugar a folha salarial, pelo inchamento do elenco, o Corinthians anunciou nesta quarta-feira (1), o empréstimo do volante Jean para o Vasco da Gama até o fim da presente temporada. O jogador segue caminho parecido ao do zagueiro Yago, emprestado para a Ponte Preta, também até dezembro, e pelo mesmo motivo.

Com contrato até dezembro de 2020, o jogador de 22 anos, entrou em campo com a camisa alvinegra apenas por duas vezes. Antes, atuando pelo Paraná Clube, chamou a atenção dos cartolas paulistas, mas tal interesse não se traduziu em oportunidades, principalmente depois das contratações de Gabriel e Paulo Roberto, que determinaram uma perda de terreno ainda maior. Agora, defendendo o Vasco, que será responsável por seus salários, o atleta terá a oportunidade de mostrar seu valor.

Contudo, haverá disputa de vaga também no Gigante, já que Marcelo Mattos, lesionado, e Douglas Luiz, servindo a Seleção Brasileira Sub-20, atuam na mesma faixa de campo e tendem a conquistar as posições titulares na cabeça de área vascaína.

Outro ponto é o próprio mercado da bola, não tão movimentado até o momento, mas que costuma guardar surpresas até o início do Brasileirão, e devido à pressão dos torcedores, principalmente pela busca de reforços, a diretoria vascaína não deverá ficar parada, e outros nomes como o de Willians, ex - Flamengo, Cruzeiro e Corinthians e Internacional, poderão aparecer em breve.

Tratando-se de nomes concretos, Cristóvão Borges vem mostrando interesse por Bruno Paulista, hoje no Sporting de Portugal. O jogador, que teve passagem marcante pelo Bahia, viria para acrescentar ao elenco vascaíno, mostrando que a procura de reforços não para na Colina.

De certo, de fato, apenas a vinda do lateral Gilberto, emprestado pela Fiorentina até o fim do ano, mas ainda inapto a atuar pelo Campeonato Carioca, competição na qual o Vasco precisa se recuperar após a goleada sofrida no último domingo para o Fluminense. E buscando tal recomeço, o Gigante volta à campo nesta quinta (2), em Moça Bonita, diante do Bangu. O pontapé inicial está marcado para as 16h30, no Horário de Brasília.