Cristóvão aprova atuação do Vasco e elogia postura de Guilherme

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

A atuação vascaína contra o Bangu não foi perfeita, mas a vitória por 3 a 1 trouxe alguns pontos positivos à pauta cruzmaltina. A equipe que havia sido dominada pelo Fluminense na estreia do Estadual, parece ter adquirido mais consistência e encontrado algumas peças que eram incertas dentro do elenco.

Os garotos Evander e Guilherme Costa tiveram a oportunidade de começar a partida na equipe titular. O primeiro, improvisado como volante, agradou em alguns aspectos. Ainda pecando na marcação e cometendo faltas bobas, mostrou que deve evoluir na função, porém, conseguiu sair jogando com qualidade, errou poucos passes e foi eficiente quando solicitado. Já Guilherme, que há muito tempo busca oportunidades na equipe principal, talvez tenha sido o grande destaque da partida. O meia marcou o primeiro gol da equipe e sua boa atuação foi coroada com uma certeza dita por Cristóvão

"Estando bem fisicamente, será titular na próxima partida", comentou.

Na coletiva, quando foi perguntado sobre a partida, o treinador vascaíno foi sincero em sua avaliação. Frisando o empanho de ambas as equipes, para Cristóvão, não foi uma partida fácil de jogar.

"Foi um jogo difícil, como serão todas as partidas. Estamos vendo pelos resultados... todo mundo está tendo dificuldade. O campeonato será assim. Fizemos uma partida dentro da nossa normalidade, era o que a gente mais queria. A última partida havia sido distante do que trabalhamos e fizemos na pré-temporada. Hoje foi a nossa cara. Uma equipe que teve inteligência, consistência e variação de jogo. As substituições surtiram efeito, quem entrou, entrou bem. Ganhamos bem", disse o treinador vascaíno.

Ainda sem poder contar com boa parte dos reforços, e esperando a confirmação de mais alguns, Cristóvão vem mantendo a base da última temporada, com poucas mudanças. O sistema defensivo apresenta falhas, principalmente pela falta de um volante de ofício, porém, alguns atletas foram especulados e Jean, emprestado pelo Corinthians, chega para a função.