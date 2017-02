Vasco acerta empréstimo com Porto e Kelvin será o sexto reforço do Almirante

(Foto: Francisco Leong/Getty Images)

Ainda olhando o mercado da bola, o Vasco se reforçou mais uma vez. Agora, traz o atacante Kelvin, do Porto, por empréstimo até o fim da temporada 2017. O anuncio foi feito pelo próprio clube português em seu site, dizendo que cedia o jogador ao Gigante da Colina.

Especulado no Almirante desde o fim do último Brasileirão, quando seu contrato de empréstimo com o São Paulo terminou, o atleta de 23 anos, recebeu sondagens do clube carioca, mas foi intimado pelo Porto a retornar a Portugal para que pudessem reavaliarem. Contudo, só atuou apenas 21 minutos em janeiro, o que fez com o que o Vasco retomasse as conversas para obter Kelvin.

Surgiu no Paraná Clube com apenas 18 anos, e logo foi negociado com os Dragões, onde não vem sendo muito aproveitado. No Brasil, ainda foi emprestado para o Palmeiras e São Paulo. Kelvin é atacante que joga pelas pontas do campo, sua principal característica é a velocidade e o drible.

O jogador é o sexto reforço para o plantel de Cristóvão Borges, antes dele chegaram: Escudero, Muriqui, Wagner, Jean e Gilberto.