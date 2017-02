Novos reforços do Vasco são apresentados e Jean avisa: "Vim para brigar por Libertadores"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Depois de anunciarem oficialmente na noite da última quinta-feira (2), o Vasco apresentou Gilberto e Jean como novos reforços. Antes da apresentação, Euriquinho, filho de Eurico Miranda, quis ressaltar das dificuldades presentes no clube, alegando que há uma espécie de 'máfia' que atrapalha a gestão de engrandecer o clube.

Após os breves comentários, o dirigente chamou os dois novos reforços para que pudessem falar com a imprensa. Ambos enalteceram o clube e fizeram bons comentários direcionados ao técnico Cristóvão Borges. Em suas primeiras palavras como jogadores cruz-maltinos, se mostraram felizes com o novo desafio.

"É um orgulho vestir a camisa de um grande clube. Estou muito feliz por estar em São Januário", frisou Jean

Gilberto quis agradecer as boas-vindas que recebeu de todos ali. E, segundo o mesmo, será seu grande ano de vitórias com a camisa do Vasco.

"Agradeço ao Vasco, a comissão técnica, aos jogadores que me trataram muito bem. Estou muito feliz. Voltando ao Rio, estar perto da família, isso agrega. Acho que vai ser meu ano aqui no Vasco", comentou o novo lateral.

Vindo da Fiorentina, Gilberto demonstrou estar preparado para atuar pelo Gigante da Colina. O lateral ressaltou que seu breve período na Itália foi de muito aprendizado e que está disposto a passar isso em campo.

"Na Fiorentina, eu aprendi muita coisa. Aprendi muito em relação a tática. O treinador, que é português, me elogiava bastante e dizia que eu devia focar sempre em me aperfeiçoar cada vez mais. Acho que posso agregar com isso", disse Gilberto.

Conforme Eurico havia dito, seu filho, Euriquinho, reforçou a ideia de que o Vasco irá brigar pelas cabeças dos campeonatos que participar. Tendo isso em mente, a diretoria coloca suas fichas em seus novos contratados. Jean, que tem apenas 21 anos, alegou que chega em São Januário para disputar nas pontas e diz que cresceu muito em suas passagens pelo Corinthians e Paraná Clube.

"No Corinthians eu cresci muito. Chego aqui (no Vasco) com alguma bagagem. Chego para brigar por Libertadores, o Brasileirão e o tri-campeonato do Carioca. Jean chega aqui maduro", falou o novo volante o colocando na terceira pessoa.

Formado no Botafogo, Gilberto agora defende um rival. Questionado sobre como vai ser enfrentar o Alvi-negro, o jogador prefere deixar o passado para trás, mas acha que não será uma partida qualquer.

"Jogar contra o Botafogo vai diferente, mas hoje eu visto a camisa do Vasco. Passado é passado"

Em suas primeiras impressões no novo clube, ambos elogiaram o clima presente em São Januário, a franqueza de Cristóvão Borges e o Caprres. Segundo os mesmo, o Vasco é muito acolhedor.

"Conversei com o Alex Evangelhista e disse o como aqui é acolhedor. Vi o Caprres e notei o quanto o Vasco está a frente de outros clubes em questão da fisioterapia. Os jogadores foram muito receptivos, já conhecia alguns o que ajudou também", finalizou Jean.