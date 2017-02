Kelvin é apresentado oficialmente e se mostra animado: "O Vasco foi a melhor opção"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Na manhã deste sábado (4), o Vasco apresentou oficialmente o atacante Kelvin, que chega por empréstimo até dezembro. O jogador, de 23 anos, pertence ao Porto, de Portugal, e chega como sexto reforço para o Almirante. O paranaense desembarcou no aeroporto do Galeão e seguiu direto para São Januário para fazer exames no Caprres e não participou do treino no campo anexo.

"Vasco me procura desde dezembro, claro que pintou um grande interesse meu de vir para o Vasco, pela história do clube, o que ele representa. Fiquei feliz, infelizmente não consegui vir, Porto pediu minha volta, foi isso que aconteceu. Mas lá conheço o clube, cheguei em meio de temporada, seria difícil conquistar a confiança do treinador. Vasco foi a melhor alternativa", comentou o atacante.

Kelvin volta ao Brasil pelo terceiro ano seguido, depois de passar, também por empréstimo, por Palmeiras e São Paulo. O Vasco fazia busca pelo jogador desde o fim da temporada 2016, mas o Porto havia pedido sua volta para que pudessem reavaliá-lo. Porém, no último mês de janeiro, o atacante atuou apenas 21 minutos com a camisa dos Dragões, o que fez o Almirante querer retomar as conversas.

Revelado pelo Paraná Clube, Kelvin é atacante que joga pelas pontas. Veloz e driblador, chega ao clube para disputar vaga com Éder Luis, Muriqui e Caio Monteiro. Chegou ao Porto com 18 anos, mas nunca se firmou.

Eurico Miranda tratou o novo reforço como um jogador que 'dispensa apresentação'. Também relembrou da promessa que havia feito para 2017, quando disse que ia fazer o Vasco disputar sempre na parte e cima da tabela.

"Cumprindo promessa feita, estou apresentando outro jogador. Tinha prometido que iria apresentar cinco, estou apresentando o sexto. É um jogador que a gente já queria há um tempo. Estou cumprindo minha promessa que esse time, como disse antes, vai para as cabeças. Segunda-feira talvez apresente mais dois, por aí a gente para. Kelvin dispensa apresentação, vamos fazer a simbólica", frisou Eurico.

O novo contratado ainda comentou sobre a estrutura do Vasco. Segundo o mesmo, se surpreendeu positivamente com o que o clube oferece para os jogadores e agradeceu o carinho da torcida que recebeu nas redes sociais.

"Já tive esse contato com companheiros, desde o aeroporto quando cheguei fui muito bem recepcionado, isso já transmite confiança. Vasco tem uma estrutura muito boa que não conhecia, tinha outra visão. É um clube muito organizado aqui dentro, tenho certeza que isso vai ajudar. E tenho recebido muitas mensagens da torcida nas redes sociais passando confiança" disse Kelvin