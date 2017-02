Ex-Millionarios, colombiano Andrés Escobar assina com Vasco até o fim do ano

Escobar em ação pelo Dallas, da MLS (Foto: Getty Images)

Enquanto espera a resolução da situação de Luis Fabiano com seu clube chinês, o Vasco continua se movimentando no mercado e anunciou nesta quinta-feira (9) o acerto com o atacante colombiano Andrés Escobar (25), que jogou na última temporada pelo Millionarios (COL), e tem contrato com o Dinamo de Kiev. Como a maioria das contratações vascaínas na temporada, o atleta foi contratado por empréstimo até o final de 2017.

Com características escassas no elenco cruzmaltino, Escobar é um atacante veloz, incisivo e driblador. A função que o mesmo exerceria na equipe vascaína se assemelharia a que provavelmente Kelvin (um dos contratados para a temporada) exercerá, não impossibilitando a presença de ambos em campo, dando ao Vasco um poderio ofensivo pouco visto nas últimas temporadas.

O atleta colombiano foi formado no Deportivo Cali (COL), teve passagens pelas seleções de base da Colômbia e em 2011 foi vendido ao Dinamo de Kiev. Sem muitas oportunidades, foi emprestado a outras equipes de lá para cá, entre elas, Evián (FRA), Dallas (EUA) e Nacional de Medellín (COL).

"Manga", como é conhecido Andrés Escobar, foi a sétima contratação confirmada pelo Vasco na temporada. Fazem companhia a ele como novatos no elenco os atletas Escudero, Muriqui, Wagner, Jean, Gilberto e Kelvin. Além desses, espera-se que a situação de Luis Fabiano se resolva nos próximos dias e que o empréstimo do volante Bruno Paulista, do Sporting de Lisboa (POR), seja confirmado.