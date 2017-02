Cristóvão elogia Kelvin e Gilberto em vitória na Copa do Brasil: "Treinaram e repetiram no jogo"

Foto: Divulgação / Vasco.com.br

Com atuação convincente, o Vasco venceu o Santos do Amapá por 2 a 0, na Arena das Dunas, em Natal. Com dois de Nenê, ambos de pênalti, igualmente sofridos por Guilherme Costa, o Gigante garantiu classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, quando enfrentará o vencedor do confronto entre Fast Clube-AM e Vila Nova. A exemplo da primeira fase, nesta etapa também não será necessário o confronto de volta, e o mandante, bem como a data do confronto, serão definidas em sorteio.

Sobre o jogo, com atuação segura, o time do Vasco se mostrou forte, principalmente depois das entradas de Kelvin, Muriqui e Gilberto, reforços contratados para a temporada 2017. Embora ainda cauteloso, Cristóvão fez questão de elogiar o jovem Kelvin, que graças a jogadas rápidas pelas pontas, conseguiu iludir a defesa adversária por diversas vezes, porém perdendo pelo menos três chances claras de gol.

“Gostei (da atuação de Kelvin). Muito importante é a criação de jogadas, e ele fez bem. A equipe se portou bem, mostrou volume de jogo, boa movimentação. Gostei bastante também do Gilberto. Ele e o Kelvin treinaram muito bem juntos pelo lado direito, e por isso coloquei os dois, e eles repetiram”, comentou o comandante cruzmaltino, fazendo também uma breve análise da entrada do lateral-direito Gilberto.

Mas apesar da boa atuação de seu elenco, o treinador também foi questionado, na coletiva, sobre a variação na qualidade de jogo da equipe. Principalmente com entrada dos reforços, o Vasco acabou se tornando um novo time, durante a partida de hoje. Porém, segundo o treinador, isso é normal em começo de temporada.

“É assim mesmo! Começo de temporada, com muitos jogadores novos, as oscilações ainda vão acontecer em alguns jogos, até todo mundo se acertar”, concluiu o comandante.

Enquanto a Copa do Brasil não se define em sua segunda fase, o Vasco da Gama terá agora pela frente o retorno à competição local. Pelo Carioca, a equipe de São Januário enfrentará o Volta Redonda, no próximo domingo (12), às 19h30, em jogo válido pela quarta rodada do Estadual. Se vencer, e o Fluminense tropeçar, o Gigante pode assumir a liderança do Grupo C, na luta por uma vaga nas semifinais da competição.