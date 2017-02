Mesmo sem rescisão, Vasco se adianta e registra Luís Fabiano para o Campeonato Carioca

(Foto: Cameron Spencer/Getty Images)

Luis Fabiano é o novo jogador do Vasco. O centroavante de 36 anos ainda não assinou sua rescisão com o Tiajin Quanjian, mas já aparece seu nome registrado no Bira da Ferj nesta sexta-feira (10). O camisa 9 consta nos registros, porque, após conversas do Almirante com o jogador, o clube deu entrada com a papelada e, quando assinar seu desvinculo, a documentação será anexada ao sistema, regularizando as pendências do atleta.

Assim como as situações de Andrés Escobar e Bruno Paulista, a regularização internacional não há prazo para que seja feita. No caso do colombiano, seu nome também já consta no Bira, com pendência de transferência internacional, o de Bruno ainda não. Sendo assim, quando tudo for apresentado, todos poderão entrar em campo no Campeonato Carioca.

Ídolo do São Paulo e com boa passagem pelo Sevilla (ESP), o Fabuloso foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010 e jogou 45 partidas com a camisa canarinho, tendo marcado 28 gols, o que se enquadra no perfil de atleta que os dirigentes vascaínos vêm procurando.

Para a posição de Luís Fabiano, o Vasco conta com Ederson e o jovem Thalles, que sofre constantemente para manter uma boa forma física. Bruno Paulista chega para disputar vaga com Marcelo Mattos, Julio dos Santos, Bruno Gallo, Andrey, Jean e Douglas Luiz. Já Andrés 'Manga' Escobar atua em uma posição que é considerada carente no Gigante da Colina, terá que concorrer com Éder Luis, Caio Monteiro e Kelvin.