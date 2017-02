Jogo Volta Redonda x Vasco AO VIVO agora no Campeonato Carioca 2017 (0-0)

Sobre a partida diante do Volta Redonda, o Vasco pode ter a estreia do meia Wagner. O jogador, que estava no Tianjin Teda, da China, foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Cristóvão Borges.

Se o assunto é reforço, o Cruzmaltino já pôde contar com os novos nomes no último jogo. Após ver o recém-chegado Jean estrear, a torcida vascaína acompanhou os primeiros toques na bola do lateral Gilberto e do atacante Kelvin, na última quinta-feira, em jogo válido pela Copa do Brasil.

O Vasco anunciou mais um reforço para a temporada nesta semana: Andrés "Manga" Escobar. O atacante colombiano, de 25 anos, teve passagens por grandes clubes internacionais como Atlético Nacional, Millonarios, Deportivo Cali e Dínamo de Kiev.

Em mais uma semana movimentada, o Vasco registrou no Bira da Ferj o atacante Luis Fábiano.

Jogo do Vasco da Gama ao vivo

O novo camisa 9 da Colina estava atuando na China, mas queria retornar ao Brasil. O jogador ainda não foi anunciado oficialmente, porque, segundo Eurico Miranda, ainda faltam algumas pendências a serem resolvidas.

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco o confronto entre Volta Redonda x Vasco ao vivo pelo Campeonato Carioca.