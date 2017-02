Volta Redonda bate Vasco e segue com chances de classificação na Taça Guanabara

INCIDENCIAS: DUELO VÁLIDO PELA QUARTA RODADA DA TAÇA GUANABARA DO CAMPEONATO CARIOCA DE 2016, GRUPO C, SENDO INICIADO ÀS 19H30, NO ESTÁDIO RAULINO DE OLIVEIRA, EM VOLTA REDONDA (RJ)

No início da noite deste domingo (12), Vasco e Volta Redonda se enfrentaram pelo Campeonato Carioca de 2017. As equipes viviam momentos distintos até o início da partida. Os cruzmaltinos vinham em uma crescente, com a equipe se tornando coesa e alguns reforços estreando. Enquanto isso, o Voltaço vinha de três empates seguidos na competição, e buscava uma vitória para encostar no próprio Vasco e buscar uma vaga nas semifinais do Estadual.

Com o ótimo resultado conquistado, a equipe da casa vai à última rodada com chances reais de conquistar a vaga e desbancar os vascaínos, enfrentando o Flamengo na semifinal. A última partida da equipe será contra o Fluminense, que já está classificado, fora de casa. Já o Vasco dependerá de si para se classificar, e jogará contra a Portuguesa no próximo sábado (18), às 17h, em São Januário.

Voltaço marca logo no início mas sofre com pressão vascaína na maior parte do tempo

O jogo mal havia começado quando o Volta Redonda abriu o placar. Aos 3 minutos, após cobrança de falta, David Batista cabeceou sozinho e venceu o goleiro Martín Silva, colocando a equipe da casa em vantagem.

O gol mudou a postura vascaína dentro da partida. Com Gilberto e Kelvin criando a maioria das jogadas da equipe, pelo lado direito, logo os cruzmaltinos passaram a pressionar os adversário. Aos 17 minutos, após jogada pela direita, Guilherme recebeu dentro da área e finalizou por cima do gol, assustando o goleiro Douglas Borges. Aos 25 minutos, em jogada parecida com a anterior, Kelvin tabelou com Nenê e cruzou para Guilherme, e o camisa 8 novamente finalizou para fora.

Até o fim do primeiro tempo, o Vasco manteve a pressão. Com Kelvin invertendo o lado pelo qual jogava, Alan Cardoso passou a aparecer mais, porém, sem tanta efetividade. Nenê se apresentava bem, mas não estava em uma de suas partidas mais inspiradas e o Cruzmaltino terminou o primeiro tempo perdendo mesmo por 1 a 0.

Vasco continua melhor mas os donos da casa conseguem segurar o resultado

A pressão vascaína no segundo tempo foi menor. Com muitos erros de passes no meio de campo, falta de pontaria e também de sorte, tendo acertado duas bolas da trave, o técnico Cristóvão Borges resolveu mexer na equipe. Sacou Bruno Gallo e promoveu a estreia de Wagner, que não atuava desde junho de 2016. Contudo, pouco mudou a postura da equipe.

Éderson e Escudero também entraram, nos lugares de Muriqui e Alan Cardoso, respectivamente, com o jovem lateral-esquerdo chegando a ser vaiado pela torcida por conta dos muitos erros que cometeu durante a partida.

Abusando das bolas alçadas na área, sempre sem êxito pela falta de um centroavante de ofício, os vascaínos chegaram ao final desgastados. As bolas paradas de Nenê pareciam a única possível solução, mas não deram certo, e o placar terminou mesmo assim, com a inesperada derrota vascaína que fez com que o Volta Redonda igualasse o número de pontos do Cruzmaltino e fosse à última rodada ainda lutando por uma vaga nas semifinais.