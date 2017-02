Conhecido de Riascos, Manga Escobar é apresentado no Vasco: 'É um sonho realizado'

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

O mais novo reforço do Vasco, Andrés 'Manga' Escobar, de 25 anos, que jogou na última temporada pelo Millionarios (COL), foi apresentado oficialmente, nesta quinta-feira (16), na sala de imprensa de São Januário. Após as palavras de Eurico Brandão Miranda, vice-presidente do Cruzmaltino, o atleta falou pela primeira vez como atleta do clube.



"Estou muito tranquilo e feliz. É um sonho realizado. Estou satisfeito. Sonho de jogar no Brasil, ainda mais em uma equipe histórica como o Vasco. Quero dar alegria aos torcedores. Quero tirar máximo proveito"frisou o novo atacante.



Para quem desconhece o novo reforço, Manga tratou de confirmar uma amizade que tem com um ex-atleta do Vasco: Riascos. O jogador comentou que seu companheiro de região falou bem do clube e aproveitou para se apresentar.



"Eu e Riascos somos da mesma região. Falamos muito. Ele me desejou os melhores êxitos. Vasco é muito grande. Minha característica é a velocidade e habilidade. Quero aproveitar ao máximo essa oportunidade. A expectativa é alta".

Manga Escobar já está treinando com o restante do elenco em São Januário. Inclusibe, o atleta se colocou à disposição para o jogo contra a Potuguesa, neste sábado (18), em casa.